شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المياه البيضاء وطرق العلاج المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بالمياه البيضاء بالعين، وهذا المرض يعد من أمراض الضمور البقعي للعين، ويتعرض الشخص المصاب لعدم القدرة علي القيام بأي نشاط يومي بسبب عدم وضوح الرؤية.

وقد التقرير المنشور عبر موقع "allaboutvision"، أبرز وأهم النصائح التي يجب القيام بها لتجنب الإصابة بالمياه البيضاء في العين، وأيضا عوامل خطر الإصابة وسبل العلاج.

من هم الأشخاص المعرضون للإصابة بالمياه البيضاء؟

- كبار السن

-الأشخاص المصابون بزيادة الوزن.

-مرضي السكري يصبحون أكثر عرضه.

-مرضي ارتفاع ضغط الدم.

-المدخنون.

-الأشخاص الذين لا يتناولون الأطعمة الصحية والمصابون بسوء التغذية.

-التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس.

كيف يتم علاج المياه البيضاء في العين؟

هناك نوعان لطرق علاج المياه البيضاء في العين، ومنها:

-ارتداء النظارة الطبية التي قد تساهم بشكل ملحوظ في تخفيف أعراض المياه البيضاء.

-إجراء عملية جراحية تستغرق 15 دقيقة، ويتم خلالها إزالة العدسة المصابة واستبدالها بأخري صناعية.

ما هي النصائح للوقاية من الإصابة بالمياه البيضاء في العين؟

-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه، وينصح أن يكون غني بفيتامين سي وأ.

-الإقلاع عن التدخين.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

-التخلص من الوزن الزائد.

-ممارسة التمارين الرياضية تعد من أهم النصائح.

-القيام بفحص العين بشكل دائم وبصورة دورية.