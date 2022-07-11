هل يمكنك تناول الأرز الأبيض إذا كنت تعاني من مرض السكرى؟

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفضل تناول الأرز البني لأنك قرأت وسمعت أن الأرز الأبيض ضار لك، أو إذا كنت مصابًا بداء السكري، غالبًا ما تُعتبر هذه الحبوب المكررة منخفضة الألياف من المحرمات في النظم الغذائية نظرًا لارتفاع نسبة النشا فيها وقيمتها الغذائية المنخفضة ، كيف يمكن أن يكون الأرز الأبيض سيئًا بالنسبة لك، هل لا يزال بإمكانك تناوله حتى لو كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2؟ وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

العناصر الغذائية فى الأرز الأبيض

إليك العناصر الغذائية لكوب واحد من الأرز الأبيض طويل الحبة المطبوخ

205 سعر حراري

45 جم كربوهيدرات

0.6 جرام ألياف

4 جرام بروتين

0.4 جرام دهون

هل يمكنك تناول الأرز الأبيض عند الإصابة بمرض السكري؟

تشير التوصيات الغذائية الحالية إلى تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المكررة ، بما في ذلك الأرز الأبيض ، واستبدال هذه الأطعمة بحبوب غنية بالألياف ومنخفضة نسبة السكر في الدم ، مثل الأرز البني، إلى أن الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2 الذين استبدلوا الأرز الأبيض بالأرز البني لم يلاحظوا تحسنًا في سكر الدم الصائم والهيموجلوبين A1C ،كانت هناك فوائد للتخلي عن الأبيض بعض المشاركين الذين تناولوا الأرز البني فقدوا الوزن أيضًا وحسنوا مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد" لديهم.

تظهر دراسات أخرى وجود صلة بين الأرز الأبيض ومرض السكري، على سبيل المثال ، توصي ورقة منظور في رعاية مرضى السكري بتقليل الأرز الأبيض في نظامك الغذائي لصالح ملء طبقك بمجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

لذا ، فإن الإجابة المختصرة هي، نعم ، قد تتمكن من تناول الأرز الأبيض عندما تكون مصابًا بداء السكري، إذا كنت تفكر في جعله جزءًا من وجبتك، فهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بإدارة نسبة السكر في الدم ، بما في ذلك ما يلي:

1. نوع الأرز الأبيض الذي تتناوله

يأتي الأرز الأبيض في أنواع مختلفة، ويختلف في بنية الحبوب ونسبة النشا الموجودة، تؤثر هذه الاختلافات على سرعة تكسير الأرز وهضمه في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم بشكل عام يعتبر الأرز الأبيض غذاء متوسط ​​المؤشر الجلايسيمي .

2. كيف تم طهي الأرز

قد تؤثر طريقة طهي الأرز الأبيض أيضًا على كمية الكربوهيدرات التي يمتصها جسمك ، وبالتالي قد تغير استجابة سكر الدم لديك للحبوب، يحتوي الأرز بشكل طبيعي على النشا المقاوم، وهو نوع من النشا لا يتم هضمه وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة، توصلت الأبحاث إلى أن الأرز الذي تم طهيه وتبريده قبل الاستخدام، يحتوي على نشويات مقاومة أكثر من الأرز المطبوخ حديثًا، مثل الأرز المسلوق والأرز المصنوع في مرق والأرز.

3. ما هو حجم الطعام الذي تأكله

تم ربط الإفراط في تناول الكربوهيدرات بسوء إدارة مرض السكري وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، توصي جمعية السكري الأمريكية باتباع طريقة تناول طبق مرض السكري، حيث تستخدم طبقًا مقاس 9 بوصات وتملأ نصف الطبق على الأقل بالخضروات، وربعًا بالبروتينات الخالية من الدهون وربعًا بأطعمة كربوهيدراتية، يعد إعداد طبقك بهذه الطريقة طريقة سهلة (ومرئية) للتحكم في حصص الكربوهيدرات، بما في ذلك تلك الموجودة في الأرز الأبيض.