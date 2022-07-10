شكرا لقرائتكم خبر عن المشي أثناء النوم.. تعرف على أسباب الحالة ومخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشي أثناء النوم حالة يؤدي فيها الشخص أثناء النوم عدة مهام أخرى مثل المشي أو التحدث من بين أشياء أخرى، وتحدث اضطرابات النوم مثل السير أثناء النوم بسبب حركة العين غير السريعة (NREM) أثناء النوم العميق الذي يحدث عادة بعد 3-4 ساعات من نوم الشخص.

ووفقا لموقع "timesnownews" عادة ما يُرى عند الأطفال، ويمكن أيضًا ملاحظة ذلك عند بعض البالغين، وتشفى الحالة بمرور الوقت ويقل احتمال رؤيتها عندما يكبر الطفل، وعلى الرغم من ندرة حدوثه ، إلا أن المشي أثناء النوم يمكن أن يكون وراثيًا أيضًا.

ما هي أسباب السير أثناء النوم؟ الحُمى

قد تؤدي الحمى الشديدة إلى اضطرابات في النوم، مما قد يؤدي في النهاية إلى السير أثناء النوم، قد تكون اضطرابات النوم الأخرى مثل الكوابيس سببًا للسير أثناء النوم حيث قد تحاول الهروب من شيء ما في الحلم وقد ينتهي بك الأمر بالسير أثناء النوم.

الضغط العصبي

هذا عامل آخر يسبب السير أثناء النوم، فعندما تكون متوترًا للغاية، فمن المحتمل ألا تحصل على قسط جيد من النوم ليلاً وقد يؤدي ذلك إلى المشي أثناء النوم.

اضطراب التنفس

عندما تعاني من توقف التنفس أثناء النوم، يمكن أن يكون لديك أيضًا مخاطر عالية للسير أثناء النوم.

ما هي مشاكل السير أثناء النوم؟

أحد أكبر مخاطر السير أثناء النوم هو أن الشخص قد يؤذي نفسه، نظرًا لأنهم في نومهم، فهم لا يعرفون أين يمشون، وبالتالي قد يتعثرون في شيء ما ويؤذون أنفسهم، ومستوى الإصابة قد تختلف أيضًا لكل فرد.

مشكلة أخرى في المشي أثناء النوم هي أنه يزعجك دورة النوم، أثناء المشي أثناء النوم، قد لا تحصل على القدر المطلوب من النوم مما قد يؤدي في النهاية إلى الشعور بالنعاس طوال الوقت أو الشعور بالإرهاق.