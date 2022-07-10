شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مقدمات السكر.. اعرف طرق الوقاية من مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقدمات السكري هي حالة صحية خطيرة، حيث يعاني الأشخاص المصابون بمقدمات داء السكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، ولكن ليس مرتفعًا بدرجة كافية حتى الآن لتشخيص مرض السكري، وتعرضك مقدمات السكري لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثانى وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يمكن منع أو تأخير مقدمات السكري من التحول إلى مرض السكري من النوع الثانى من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

هل توجد أعراض لمقدمات السكري؟

يمكن أن تكون مصابًا بمقدمات السكري لسنوات بدون أعراض هذا يعني أنك لن تعرف على الأرجح أنك مصاب بمقدمات السكري حتى تظهر مشاكل صحية خطيرة.

تحدث إلى طبيبك حول اختبار نسبة السكر في الدم إذا كان لديك أي من عوامل الخطر لمقدمات السكري ، بما في ذلك:

-زيادة الوزن

-أن يكون عمرك 45 عامًا أو أكبر

-وجود والد أو أخ أو أخت مصابة بداء السكري من النوع 2

-ممارسة النشاط البدني أقل من 3 مرات في الأسبوع

- الإصابة بسكري الحمل

الأشخاص المصابون بمقدمات السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية يزداد خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة بشكل أكبر لدى مرضى السكري.

يؤثر مرض السكري على كل عضو رئيسي في الجسم. غالبًا ما يصاب مرضى السكري بمضاعفات كبيرة ، بما في ذلك الفشل الكلوي والعمى وتلف الأعصاب.

طرق السيطرة على مقدمات السكري أو منع مرض السكري

-فقدان الوزن وممارسة نشاطًا بدنيًا منتظمًا يخفض خطر الإصابة بالسكر، يعني النشاط البدني المنتظم الحصول على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من المشي السريع أو نشاط مماثل هذه مجرد 30 دقيقة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع.

-تناول الطعام الصحي.

- إدارة التوتر