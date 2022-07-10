شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب ارتفاع الكولسترول.. اعرف الطرق الآمنة لتناول اللحوم في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بعض المشاكل الصحية نتيجة عدم مراقبة كيف وماذا نأكل خلال فترة عيد الأضحى ، وعلى سبيل المثال يحدث ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم ومشاكل الهضم ومشاكل القلب وزيادة الوزن، للعديد من الأشخاص، وفى السطور القادمة سنوضح النصائح الصحية الهامة لتناول اللحوم في عيد الأضحى ، وفقا لما نشره healthline

نصائح هامة لتناول اللحوم فى عيد الأضحى:

1- إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهى اللحم.

2- تعتبر اللحوم المسلوقة أكثر صحة من اللحوم المقلية، حيث إن مزيج الدهون والبروتينات فى الوجبة نفسها تجعل من الصعب هضمها ويسبب العديد من أعراض الجهاز الهضمي (سوء الهضم ، وحرقان القلب ، والغثيان).

3- إضافة الخضروات إلى جانب اللحوم (مثل البطاطس ، والجزر ، والبازلاء ، والبروكلي) يلعب دورًا مهمًا في الهضم الصحي وامتصاص الدهون.

4- يفضل اختيار أجزاء (مثل منطقة العنق والفخذ من الحيوان) التى تحتوى على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى.

5- يعتبر شى اللحوم طريقة تحضير صحية، لكن يجب تقليل حجم قطع اللحم للحد من وقت التعرض للحرارة، كما يجب إزالة أى دهون مرئية لتجنب سقوطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة، لذا ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوي لتقليل تكون هذه المواد الضارة.

6- لا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحوم طعام لذيذ وغني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم لكن على الجانب الآخر، تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم لتجنب العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة (اضطراب الجهاز الهضمي ، والنقرس ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة مستويات الكوليسترول).

7- يجب ألا يتجاوز متوسط استهلاك اللحوم 75-100 جرام يوميًا.