شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع النصفي المزمن.. السمنة والتوتر يمكن أن تسبب الصداع المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنف الصداع من المزمن إلى الصداع النصفى عندما يتكرر لأكثر من ثلاثة أشهر، يبدأ على شكل نوبات صداع أقل تكرارًا والتي تتحول تدريجياً إلى نمط صداع أكثر تكرارًا.

الصداع النصفي هو نوع من أنواع الصداع المؤلم للغاية والذي لا يطاق في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون الصداع النصفي عرضيًا أو مزمنًا اعتمادًا على مدة حدوثه، ويمكن أن يحدث الصداع النصفي العرضي النموذجي لساعات قبل أن ينحسر، بعد ذلك ، قد تمر عدة أسابيع بين نوبة أخرى. من ناحية أخرى ، يستمر الصداع النصفي المزمن لفترة أطول ويحدث بشكل متكرر.

وفقًا لدراسة أجرتها American Migraine ، فإن معدل الانتشار والوقاية 5.6٪ من الرجال و 17.1٪ من النساء يعانون من الصداع النصفي العرضي، وهو أكثر شيوعًا من الصداع النصفي المزمن.

ما الذي يسبب الصداع النصفي المزمن؟

تساهم العديد من العوامل في الإصابة بالصداع المتكرر:

زيادة الوزن

اضطرابات المزاج مثل القلق وضغط العصبى

اضطراب النوم

التناول المفرط لمادة الكافيين

الاضطرابات الجينية التي تحدث بسبب مشاكل في الشكل أو الحجم أو تدفق الدم في الأوعية إلى الدماغ أو داخله.

يمكن أن تحدث حالة عصبية أساسية في الجهاز العصبي المركزي اثار الصداع النصفي المزمن

في كثير من الأحيان لا تتطابق المواد الكيميائية في الدماغ بشكل متساوٍى مما يؤدي إلى انسداد في المسارات العصبية التي تسبب الصداع.

ما هي أعراض الصداع النصفي المزمن؟

تشمل أعراض الصداع النصفي النموذجية ما يلي:

ألم معتدل إلى شديد في الرأس، والذي يزداد سوءًا مع مرور الوقت .

ألم نابض في أحد جانبي الرأس أو كلاهما

الحساسية الشديدة للضوء والصوت

الغثيان أو القيء

الدوخة

كيف تعالج الصداع النصفي المزمن؟

يعزو الأطباء الكثير من العوامل التي يمكن أن تسهم في علاج الصداع النصفي المزمن، بما في ذلك خيارات نمط الحياة، والاهتمام بالمحفزات، والبحث عن الأدوية إذا لزم الأمر.

تشمل التغييرات في نمط الحياة ما يلي: