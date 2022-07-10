شكرا لقرائتكم خبر عن لإعادة النضارة لبشرتك فى العيد.. 5 أعشاب يجب إضافتها لطعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم النساء والفتيات بالحصول على بشرة صحية ونضرة فى العيد بشكل خاص، ويعد استخدام منتجات العناية بالبشرة الجيدة واتباع نظام الجمال أمرًا إلزاميًا، لكن يجب أيضًا تناول الطعام لجعل البشرة متوهجة وصحية من الداخل، حيث أن كلما كانت الأطعمة التي تتناولها صحية، كلما كان مظهر بشرتك أفضل، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

5 أعشاب وتوابل يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي اليومي: كُركُم

الكركم ، لا يحتاج إلى مقدمة في عالم الصحة والجمال من إزالة السموم إلى التحكم في نسبة السكر في الدم وتنقية البشرة وأكثر من ذلك ، فإن هذا التوابل الجذور الآسيوية هو بالتأكيد عنصر سحري، لذلك ، نقدم لك هنا مشروب الكركم الذي يصنع العجائب لبشرتك وبالطبع الصحة العامة.

اشواجاندا

الأشواجاندا ، العشبة السحرية ، تعتبر هدية الطبيعة للبشرية لعدة قرون ، تم استخدامه لعلاج الناس لمشاكلهم اليومية مثل التوتر والقلق والإرهاق وقلة النوم وغير ذلك، مع وفرة من مضادات الأكسدة ، تساعد أشواغاندا في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة وإبطاء عملية الشيخوخة عن طريق شد بشرتك للحصول على مظهر أكثر شبابًا.

الريحان

يُعد الريحان من أكثر الأعشاب التى تستخدم على نطاق واسع في ممارسات الطهي، يعمل الريحان مثل السحر على جسمك، سواء تم تناوله نيئًا أو في أي مشروب التخلص من السموم، يزيل المسام الموجودة على بشرتك عند مزجه بالحليب، يمكنك التباهي بلون البشرة الشابة والمتوهجة.

الجينسنج

جذر الجنيسنج هو أحد الأعشاب التي يمكن استخدامها لصنع الشاي ، والتي لها مجموعة من الفوائد الصحية، يستخدمه الكوريون لصنع عدد من المشروبات بما في ذلك شاي الجينسنج ، يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة للبشرة ، نظرًا لوجود مضادات الأكسدة المضادة للجذور الحرة .

القرفة

القرفة من مضادات الأكسدة القوية للغاية التي تحميك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.