تجربتي مع زيت الزنجبيل لإنقاص الوزن بالتفصيل 

بيروت - نادين محمد - لن انسى ابداً تجربتي مع زيت الزنجبيل لـ إنقاص الوزن. فقد عانيت من تراكم الدهون في مناطق البطن والارداف لمدة طويلة. ولم اتمكن من التخلص منها باعتماد الحميات القاسية اة طرق الرجيم العادية. ولهذا قررت اللجوء الى طريقة فريدة وعلمت ان هذا الزيت يحتوي على الكثير من الخصائص وانه يساعد على نسف الدهون ونحت الجسم. ولأنني نجحت في ذلك لا يمكنني ان اخفي تفاصيل تجربتي مع زيت الزنجبيل لخسارة الوزن في ايام قليلة.

فوائد زيت الزنجبيل لاستعادة الرشاقة

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بدأت تجربتي مع زيت الزنجبيل لخسارة الوزن بعد ان تعرفت على فوائده الكثيرة. ويعود اكثرها الى انه يحتوي على مركب الجنجرول الذي يحارب الالتهابات ومشاكل الغدة الدرقية والاضطرابات المرتبطة بعملية الهضم والايض وارتفاع مستوى السكر في الدم.

- يعزز قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها من اجل اداء وظائفه بطريقة صحيحة.

- يساعد هذا الزيت على الشعور بالجوع ويحد من الرغبة في الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- يحد تناوله من تسرب النشويات والسكريات الضارة الى مجرى الدم.

- من الممكن الاستفادة منه اجل الحد من الشعور بالاكتئاب وببعض المشاعر السلبية.



- لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. وهذا يعني انه يمكن اضافته الى اي نظام غذائي يهدف الى تخسيس الوزن ونسف الدهون.

- يمكن الاستعانة به من اجل التخلص من ألم العضلات الذي يمكن ان ينتج عن اسباب مختلفة وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية.

- يسهل عملية هضم الطعام وينشط عمل الامعاء وعملية الايض وحرق الدهون ويمنع بقاء الفضلات السامة والبكتيريا الضارة فيها.

- يساهم في تخليص الجسم من السموم بسرعة كبيرة عن طريق فتح الاوعية الدموية.

كريقة استخدام الزيت



اذاً تعرفت على ابرز فوائد هذا الزيت وعرفت انه يمكنني الحصول على الكثير منها في حال تناولته بالطريقة الصحيحة.

قررت مثلاً اللجوء الى طريقة الاستنشاق. فمن المعروف ان تنشق بعض الزيوت يمكن ان يحد من الاحساس بالجوع. وتعلمت لهذه الغاية 3 طرق مختلفة.

الطريقة الاولى

المقادير



من 5 الى 8 نقاط من زيت الزنجبيل العطري

قطعة قطن متوسطة الحجم

الخطوات



كان من السهل بالنسبة الي أن اطبق هذه الحيلة. ولهذا بللت قطعة القطن بزيت الزنجبيل واستنشقت الرائحة لمدة ساعة يومياً. واظبت على هذا اياماً عدة قبل ان اقرر البدء باستخدام الطريقة الثانية.

الطريقة الثانية

الطريقة الثانية

المقادير



15 نقطة من زيت الزنجبيل

كمية قليلة من الماء

الخطوات

اضفت نقاط الزيت الى القليل من الماء ومزجت المكونين بشكل تام. بعد هذا سكبت المزيج في عبوة رش. وهكذا بدأت استخدمه للرش في الهواء كلما شعرت بالجوع في الفترة الفاصلة بين وجباتي اليومية الاساسية.

الطريقة الثالثة

المقادير



30 نقطة من زيت الزنجبيل

10 ملاعق طعام من الماء

الخطوات



من اجل تطبيق هذه الطريقة قمت ايضاً بمزج الزيت مع الماء ووضعت المزيج في عبوة رش. وللاستفادة منه كنت اقوم برشه عن بعد على ملابسي. وهكذا تمكنت من الوصول الى نهاية تجربتي مع زيت الزنجبيل لانقاص الوزن بطريقة جدية في ايام قليلة. وبعد هذا ولكي احافظ على رشاقتي حرصت على تناول الاطعمة الصحية الخالية من الدهون الضارة والسكريات. وما زلت افعل هذا وامارس التمارين الرياضية بشكل منتظم.

