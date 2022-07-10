التدليك بزيت السمسم أفضل طريقة لشد البطن بعد ازالة الكرش

بيروت - نادين محمد - بعد النجاح في خسارة الوزن وحرق الدهون وإزالة الكرش، تظهر ترهلات الجلد وخصوصاً في منطقة البطن. ويستدعي هذا غالباً اللجوء إلى عمليات الشدّ التجميلية. لكن بات بالإمكان اليوم التخلص من هذه المشكلة بطريقة طبيعية ومن دون زيارة عيادة التجميل، أي من خلال استخدام وصفات طبيعية مثل التدليك بزيت السمسم. فهذه الوصفة تشدّ البطن وتحدّ من ترهله ومن ظهور التشققات الجلدية عليه بعد الرجيم.

يساعد التدليك بزيت السمسم على تحفيز الدورة الدموية لديك. كما أنّه يعزّز عملية التبادل بين الخلايا، ما يعني أنّه يخلص جسمك من الماء التي يحتبسها داخله. وهو يمنع أيضاً ظهور التشققات على بشرة البطن أو ما يعرف بظاهرة بشرة البرتقال.

لذا ننصحك بأن تطبقي طريقة التدليك هذه والتي تقوم على التربيت على الجلد مع من أسفل إلى أعلى. وتعمل هذه الطريقة على تخليصك من مظاهر البشرة المزعجة الناتجة عن خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات الزائدة.

في حال نجحت في خسارة الوزن ونسف الدهون في منطقة بطنك بطريقة صحية وغير ضارة، تحتاجين إلى شدّ جلد هذه المنطقة الذي يصاب بالترهل. ولذلك ننصحك باستخدام طريقة التدليك أو المسّاج بزيت السمسم.

وفي هذه الحالة، تحتاجين إلى كمية مناسبة من كريم مرطب أو كريم خاص لشدّ البطن والقليل من زيت السمسم.