رجيم اليوم الواحد لنسف دهون البطن بطريقة مذهلة 

بيروت - نادين محمد - يعد رجيم اليوم الواحد من اكثر طرق الرجيم سرعة وسهولة. وهو يقوم على اتباع حمية قصيرة الامد تساهم في نسف الدهون التي تتراكم تحديداً في منطقة البطن وفي استعادة الرشاقة من دون الشعور بالحرمان. لكن من اجل نجاحه يجب الالتزام ببعض القواعد والحرص على عدم ارتكاب الاخطاء. وبعد اتباع برنامج رجيم اليوم الواحد يجب اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي.

قواعد الرجيم



من اجل تطبيق رجيم اليوم الواحد بطريقة صحيحة يجب اتباع عدد من القواعد المفيدة. فهذا يمنع ارتكاب الاخطاء التي قد تفسد الرجيم وتشكل عائقاً امام تحقيق الهدف.

1 بعد الاستيقاظ من النوم يجب شرب كوب يحتوي على مزيج من الماء الدافئ وبضع نقاط من عصير الليمون. فهذا يخلص الجسم من السموم ويعزز عمل الجهاز الهضمي. كما انه يساعد على الشعور بالشبع بسرعة اثناء تناول وجبة الفطور.

2 خلال موعد الفطور. يجب تناول اصناف تحتوي على الكثير من المغذيات. فهي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاج اليها لأداء وظائفه الحيوية. ومن ابرزها الالياف التي يساعد تناولها على الشعور بالامتلاء لأطول وقت ممكن خلال النهار ويمنع الاكل المسبب للسمنة في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.



3 من الضروري اثناء اتباع رجيم اليوم الواحد الامتناع قدر الامكان عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين او السكر او المحليات الصناعية. ويمكن استبدالها بالشاي الاخضر الذي يحتوي على مضادات اكسدة تخلص الجسم من السموم وتمنع تأثير الشوارد الحرة على خلاياه. كما يمكن تناول التفاح او الزبادي غير المحلى مع بضع قطع من التوت او الفراولة.

4 يجب الحرص على ممارسة الرياضة مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او ساعة من 3 الى اربع مرات اسبوعياً.

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5 يمكن تناول وجبة خفيفة واحدة يومياً والافضل ان تحتوي على حبة فاكهة او كوب من العصير الطبيعي الطازج.

6 من الضروري السعي الى التخلص من التوتر، علماً انه يمكن فعل هذا بالاعتماد على التدريب الذاتي وتعزيزالتفكير الايجابي.

7 يسمح هذا الرجيم بأن تحتوي وجبة المساء اي العشاء على كمية كافية من البروتين عن طريق تناول السمك واللحوم الخالية من الدهون. ومن الضروي ان توفر للجسم جزءًا من حاجته الى الفيتامينات.

8 يجب ابعاد كل وسائل الالهاء مثل الهاتف او التلفزيون.

طريقة الرجيم



قبل الفطور. يمكن تناول مخفوق يحتوي على مكونات طبيعية والقليل من الزنجبيل.

الفطور. يمكن تناول كوب من الزبادي غير المحلى مع ملعقتين وسط من بذور الشوفان، 3 حبات خوخ مجففة، ملعقة وسط من بذور الكتان، رشة كمون.

وجبة خفيفة. كوب شاي من دون سكر، قبضة من المكسرات النيئة وغير المملحة.



الغداء. طبق شوربة او سلطة خفيفة الدسم مع بضع قطع من الافوكادو والقليل من زيت الزيتون، قطعة من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من الكاكاو غير المحلى.

العشاء. كوب من عصير البرتقال، 3 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، ثمرة موز او كوب من الزبادي غير المحلى او كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

وفي اليوم الذي يلي الانتهاء من رجيم اليوم الواحد يجب الحرص على تطبيق برنامج غذائي وحياتي صحي. ومن الافضل ان يتضمن في هذه الحالة تناول اطعمة خالية من الدهون والسكريات وشرب كمية كافية من الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.





