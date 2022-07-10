شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد.. إزاى تحمى نفسك من حموضة المعدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير منا من إحساس مؤلم وحرقان في الجزء السفلي من الصدر غالبًا ما يشار إليها باسم "الحموضة" ، ويزداد بعد تناول الأكلات الدسمة والحارة أو بعد تناول كمة كبيرة من الطعام وقد يزداد الأمر سوءا فى العيد وخصوصا بعد الاكثار من تناول الفتة واللحمة.

وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض النصائح للوقاية من حموضة المعدة وهى:

1:تجنب الإفراط في الأكل

واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل ارتداد الحمض هي تجنب تناول وجبات كبيرة، توجد عضلة تشبه الحلقة تسمى العضلة العاصرة للمريء السفلية التي تربط المريء بالمعدة من المفترض أن تعمل العضلة العاصرة المريئية السفلية الصحية مثل الصمام الذي يمنع حمض المعدة من التدفق إلى المريء.

ومع ذلك في الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، تصبح العضلة العاصرة للمريء السفلية مختلة أو ضعيفة، و نتيجة لذلك ، يكون الحمض الموجود في المعدة قادرًا على الضغط من خلال فتحته.

في معظم الحالات، يحدث الارتجاع الحمضي عند الضغط الشديد على العضلة العاصرة للمريء السفلية، نظرًا لأن ارتجاع الحمض عادةً ما يحدث أو يزداد بعد الوجبة ، يبدو أن الوجبات الكبيرة تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

2: انقاص الوزن

يجب أن يكون فقدان الوزن من أهم أولويات الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، حيث توجد عضلة هيكلية رفيعة وكبيرة تسمى الحجاب الحاجز والتي تفصل تجويف الصدر عن البطن. في الأفراد الأصحاء ، تحصل العضلة العاصرة للمريء السفلية على دعم من الحجاب الحاجز. هذا يساعد على منع تسرب حمض المعدة الزائد إلى المريء.

ومع ذلك ، في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن ، يمكن أن يصبح الضغط في البطن مرتفعًا بدرجة كافية لدفع العضلة العاصرة للمريء السفلية إلى أعلى ، بعيدًا عن الدعم الذي يوفره الحجاب الحاجز، وتعرف هذه الحالة باسم فتق الحجاب الحاجز. هذه الحالة هي أحد الأسباب الرئيسية لارتجاع الحمض لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن.

3:تجنب المشروبات الغازية

غالبًا ما ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض بشكل متكرر بتقييد تناولهم للمشروبات الغازية، وفقًا للدراسات يرتبط تناول المشروبات الغازية بزيادة مخاطر ارتداد الحمض و تشير الدلائل العلمية المتاحة إلى أن المشروبات الغازية مثل الكولا تضعف عمل العضلة العاصرة للمريء السفلية و يتسبب غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية في زيادة تجشؤ الناس مع زيادة تجشؤ الناس ، تزداد كمية حمض المعدة التي تدخل المريء.

4: قلل من شرب عصير الحمضيات

وفقًا للدراسات ، فإن عصائر الحمضيات مثل عصير البرتقال أو عصير الجريب فروت لا تسبب الحموضة في حد ذاتها، ومع ذلك يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مؤقتًا مثل الحموضة المعوية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض، و يعتقد أن بعض المكونات الموجودة في عصير البرتقال تسبب تهيج بطانة المريء لذلك ، فمن المستحسن أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض ارتداد الحمض يجب أن يقللوا من شرب عصائر الحمضيات.

5: الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين

ذكرت العديد من الدراسات أن القهوة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتداد الحمض عن طريق إضعاف العضلة العاصرة للمريء.