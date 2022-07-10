شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالزنك لا تستغنى عنها.. أبرزها اللحوم والبقوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأشخاص معرضين لخطر الإصابة بنقص الزنك، بما في ذلك الأطفال الصغار والمراهقون وكبار السن والنساء الحوامل أو المرضعات ما يؤثر على صحتهم وحياتهم ومع ذلك ، فإن تناول نظام غذائي صحي متوازن يتضمن الأطعمة الغنية بالزنك ويجب أن يلبي احتياجات الجميع.

وحسب ما ذكره موقع healthline فيما يلي 10 من أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك.

اللحوم

تعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا رائعًا للزنك ولكن يمكن العثور على كميات وفيرة في جميع أنواع اللحوم المختلفة، بما في ذلك لحم البقر والضأن توفر هذه الكمية من اللحوم أيضًا.

تحتوى اللحوم على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الزنك، كما يحتوى على 176 سعرة حرارية و20 جرامًا من البروتين و10 جرامات من الدهون، بالإضافة إلى أنه مصدر رائع للعديد من العناصر الغذائية المهمة ، مثل الحديد وفيتامينات ب.

الجمبرى

يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الزنك والفيتامينات الخرى التى تعزز صحة الجسم والمناعة.

البقوليات

تحتوي البقوليات مثل الحمص والعدس والفول على كميات كبيرة من الزنك.

البذور

تعد البذور إضافة صحية لنظامك الغذائي ويمكن أن تساعد في زيادة تناول الزنك بالإضافة إلى زيادة تناول الزنك ، تحتوي البذور على الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي.

المكسرات

يمكن أن يؤدي تناول المكسرات مثل الصنوبر والفول السوداني والكاجو واللوز إلى زيادة تناولك للزنك وتحتوي المكسرات أيضًا على عناصر غذائية صحية أخرى، بما في ذلك الدهون والألياف الصحية ، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

الألبان

توفر منتجات الألبان مثل الجبن والحليب مجموعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الزنك، ويعد الحليب والجبن مصدرين بارزين، حيث أنهما يحتويان على كميات عالية من الزنك الحيوي ، مما يعني أن معظم الزنك في هذه الأطعمة يمكن أن يمتصه جسمك.

البيض

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 5٪ من DV للزنك ، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك البروتين والدهون الصحية وفيتامينات ب والسيلينيوم والكولين.

-الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة مصدرًا للزنك ومع ذلك ، فهو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، لذلك يجب تناوله باعتدال وليس كمصدر أساسي للزنك.