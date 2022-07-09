شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط بتناول اللحوم فى عيد الأضحى يسبب الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر عيد الأضحى باسم "عيد اللحمة"، وبالرغم من الفوائد الصحية لتناول البروتين خاصة الموجود في اللحوم الحمراء، إلا أن تناوله بكثرة يسبب اضطراب للمعدة، فماذا يحدث لجسمك عند تناول كميات كبيرة من البروتين؟، سنعرف الإجابة خلال السطور المقبلة وفقًا لما نشره موقع "eatthis"

رائحة فم كريهة

عند تناول المزيد من البروتين فإن الجسم يدخل مرحلة تسمي "الكيتوزيه"، حيث يبدأ في حرق الدهون للحصول على الوقود بدلاً من الكربوهيدرات العادية، وقالت إخصائية التغذية الأمريكية جيسيكا روبس أن الجسم عندما يحرق الدهون، ينتج أيضاً مواد كيميائية تسمى الكيتونات التي يمكن أن تترك الفم برائحة كريهه تشبه رائحة مزيل طلاء الأظافر.

فقدان المزاج

العقل يحتاج المزيد من الكربوهيدرات لتحفيز إنتاج هرمون السيروتونين وتنظيم المزاج، لذلك فإن تجريد النظام الغذائي منها وتناول المزيد من البروتين يحدث تعكر للمزاج وينخفض الشعور بالسعادة، أكدت إحدى الدراسات الأسترالية، أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن الذين اتبعوا نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بشكل صارم لمدة عام انخفض لديهم الشعور بالسعادة والمزاج الجيد، مقارنة مع أولئك الذين اتبعوا تناول الكربوهيدرات والقليل من البروتينات، لافتين إلي انهم فقدوا تقريبا نفس الكمية من وزنهم.

حدوث إمساك شديد

أشار الباحثون إلى أن صدور الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك والجبن تساعد علي نمو العضلات، ولكنها لا تقدم الألياف التي يحتاجها الجهاز الهضمي لمساعدته علي هضم الطعام، مما يؤدي إلي حدوث الانتفاخ والإمساك الشديد.

وأوضح الباحثون أن الجسم يحتاج إلي المزيد من الألياف والكربوهيدرات لمساعدته علي الهضم، لافتين إلي أن الحبوب التي تحتوي علي الكثير من الكربوهيدرات المعقدة تشمل الحبوب الكاملة، والفاصوليا، والخضروات، والفاكهة.