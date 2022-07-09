شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تحدث لجسمك عند مقاطعة تناول اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من الفوائد الصحية للاحتفاظ باللحوم الحمراء في نظامك الغذائي، فمن المحتمل أنك تعاني من بعض الآثار الجانبية السلبية إذا كنت تستهلك كمية كبيرة من اللحوم الحمراء بشكل يومي خلال فترة العيد الأضحى، وإذا كنت تفكر في خفض استهلاك اللحوم الحمراء، إما باسم الصحة أو باسم تقليل بصمتك الكربونية - فإليك ما يحدث لجسمك عندما تقطعها من نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1. قد تعاني من انخفاض في الالتهاب

قد يعاني جسمك من بعض الالتهابات نتيجة محتوى الدهون، عادةً ما تحتوي اللحوم الحمراء على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، وإذا كنت تستهلك أكثر من الكمية المخصصة لجسمك في يوم واحد، فقد يعاني جسمك من الالتهابات.

يمكن أن يساعد مقاطعة اللحوم الحمراء من نظامك الغذائي على تقليل تناول الدهون المشبعة بشكل كبير، ما سيساعد بدوره في علاج أي التهاب قد تعاني منه من اللحوم.

2. ستفقد فرصة الحصول على بعض العناصر الغذائية

هذا صحيح - اللحوم الحمراء ليست بهذا السوء ، يمكن أن يكون تناول اللحوم الحمراء في نظامك الغذائي طريقة رائعة للحصول على بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها والتي يصعب الحصول فهى تحتوى على كمية كبيرة من الكالسيوم والكولين والمغنيسيوم والنياسين والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامين ب 12 والزنك. تساعد هذه العناصر الغذائية في إنتاج الطاقة في الجسم ، والنمو والتطور، ووظيفة المناعة، وخلايا الدم الحمراء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم حتى المساعدة في تحسين حالتك المزاجية.

3.انخفاض عدد الحديد لديك

الحديد عنصر غذائي مهم للغاية لنظامك الغذائي نظرًا لقدرته على تعزيز خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الواقع إلى انخفاض القدرة على حمل الأكسجين ، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالعدوى وحتى مشاكل القلب،بالإضافة إلى أن مستويات الحديد المنخفضة تجعلك تشعر بالإرهاق.

إذا قررت قطع اللحوم الحمراء، إما لأسباب بيئية أو صحية ، فتأكد من أنك تحصل على كمية كافية من الحديد في أماكن أخرى في نظامك الغذائي.

4. انخفاض مستويات الكوليسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فمن المحتمل أنك سمعت طبيبك يخبرك بقطع اللحوم الحمراء من نظامك الغذائي، يعود الأمر كله إلى الدهون المشبعة ، وهي السبب الرئيسي في إنتاج الكوليسترول الضار LDL في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. سينخفض ​​خطر إصابتك بالأمراض المزمنة

إذا قمت بمقاطعة اللحوم الحمراء، فستجد نفسك معرّضًا بشكل ملحوظ لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب انخفاض الدهون المشبعة في نظامك الغذائي، أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السرطان.

بشكل عام، إذا قطعت اللحوم الحمراء من نظامك الغذائي وركزت على البروتينات الخالية من الدهون أو حتى البروتينات النباتية، فسترى تحسنًا كبيرًا في صحتك، ومن الواضح أنه سيكون له تأثير كبير على البيئة، وفقًا لتقرير جامعة ميشيجان.

يوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بالحد من الاستهلاك إلى حوالي ثلاث حصص (12-18 أوقية) من اللحوم الحمراء المطبوخة غير المصنعة أسبوعيًا، وكذلك الحد من تناول اللحوم الحمراء بهذه الكمية من شأنه أن يحدث فرقًا كبيرًا في البيئة وكذلك على صحتك.