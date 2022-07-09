شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19، والذي يسمى أيضًا اختبار الأمصال، هو اختبار دم لمعرفة ما إذا كان هناك إصابة سابقة بفيروس سارز كوف 2، وهو الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، و لا يمكن لاختبار الأجسام المضادة تحديد ما إذا كانت لديك عدوى حالية بفيروس كوفيد 19 ، وفقا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع webmd

والأجسام المضادة هي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي كردة فعل تجاه العدوى، و يقوم الجهاز المناعي بالتعرف على المواد الدخيلة على الجسم ويساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض، و بعد الإصابة بفيروس كوفيد 19، يمكن أن يستغرق الجسم ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتكوين ما يكفي من الأجسام المضادة ليتمكن الاختبار من كشفها، لذلك من المهم عدم التسرع في إجراء الاختبار.

وقد يكون من الممكن الكشف عن الأجسام المضادة في الدم لعدة أشهر أو أكثر بعد التعافي من كوفيد 19، رغم أن هذه الأجسام المضادة قد توفر بعض المناعة ضد كوفيد 19، ولا توجد حاليًا أدلة كافية لمعرفة مدة بقاء هذه الأجسام المضادة أو مدى إسهام العدوى السابقة في الوقاية من تكرار العدوى، و هناك بعض الحالات المؤكدة والمشتبهة لتكرار العدوى لكنها نادرة، و لمعرفة المزيد عن المناعة، يواصل العلماء دراسة الأجسام المضادة لكوفيد 19 بالإضافة إلى مكونات الجهاز المناعي الأخرى.

ويمكن أن تكون نتائج اختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19:

إيجابية

تعني النتيجة الإيجابية أنه يوجد اجسام مضادة لكوفيد 19 في الدم، مما يشير إلى الإصابة سابقا بالفيروس، و من الوارد الحصول على نتيجة اختبار إيجابية حتى لو لم تكن هناك أي من أعراض كوفيد 19 .

سلبية

يعني الاختبار السلبي عدم وجود أجسام مضادة لكوفيد 19 ويشير ذلك إلى احتمال الإصابة بعدوى كوفيد 19 سابقًا، نظرًا لأن الجسم يستغرق بعض الوقت حتي يتمكن من تكوين الأجسام المضادة، فإن النتائج السلبية الكاذبة واردة الحدوث في حال تم أخذ عينة الدم بعد وقت قصير جدًا من بدء العدوى.

ويجب على الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 أو حصلوا على نتيجة اختبار إيجابية للأجسام المضادة ألا يفترضوا أنهم يتمتعون بالحماية من تكرار عدوى كوفيد 19.