شكرا لقرائتكم خبر عن سافر بأمان فى عيد الأضحى واحفظ جسمك من الأمراض بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى يرغب الكثير في تقضية الوقت على الشواطئ للتخفيف من الحر الشديد، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

تكثر بعض الأمراض في فصل الصيف أخطرها ضربة الشمس والحروق الجلدية والتسمم الغذائي، وعادة ما يكون شهرى يوليو وأغسطس من أكثر الشهور التي تجلب أمراض الصيف.

ووفقا لتقرير موقع "harvardhealth" أهم نصائح يجب اتباعها خلال اجازات العيد تشمل :

1. اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، قبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2. تغطية أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3. غسل أي جروح خطيرة بالماء وتغطيتها وعند التعرض لأى عضة يجب فحصها من قبل الطبيب.

4. لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5. تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون.

6. مارس أساليب جيدة لسلامة الأغذية لتجنب الإصابة بالمرض من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصدر اللحوم.

7. افصل الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، ولا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8. تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.