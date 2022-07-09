شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمنع فساد اللحمة المفرومة بعيد الأضحى فى 9 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التخزين المناسب خاصة في موسم عيد الأضحى أمرًا أساسيًا لتجنب التسمم الغذائي من اللحم المفروم، فمن الخطورة تناول اللحم الفاسد لأنه قد يحتوي على بكتيريا ممرضة مسئولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية.

ووفقًا لتقرير موقع "webmd"، فيما يلي بعض نصائح السلامة:

1. لتقليل الوقت الذي يترك فيه اللحم المفروم دون تبريد، قم بشرائه أخيرًا وتوجه إلى المنزل مباشرة من المتجر.

2. اختر عبوة باردة الملمس وبحالة جيدة، بدون ثقوب أو خدوش.

3. تحقق من لون اللحوم وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

4. احتفظ باللحوم النيئة بشكل منفصل في عربة التسوق الخاصة بك لتجنب التلوث المتبادل ، أو انتشار البكتيريا إلى المواد الغذائية الأخرى.

5. قم بتبريده أو تجميده بمجرد وصولك إلى المنزل أو في غضون ساعتين من الشراء. تأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).

6. احفظه في كيس على الرف السفلي لمنع تسريب عصارته.

7. قم بإذابة اللحم المجمد في الثلاجة لإبقائه باردًا أثناء فك التجميد، لا تترك في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

8. قم بتبريد بقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي وتناولها في غضون 3-4 أيام.

9. تذكر أن تغسل يديك جيدًا بعد التعامل مع اللحم المفروم ، ولا تنس أن تنظف طاولات المطبخ والأواني.