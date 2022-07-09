شكرا لقرائتكم خبر عن لو نباتي احتفل بعيد الأضحى بهذه الأطعمة بديلة اللحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتة ولحمة وكوراع.. أطعمة توضع على موائد المصريين وتعد من طقوس الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، ولكن نجد أن بعض الأشخاص نباتيين أي لا يستطيعون تناول اللحوم ويميلون لتناول الخضراوات والبقوليات فقط.

ولذا يقدم الخليج 365 لقرائه النباتيين أفضل وأهم قائمة غذائية رائعة لكي يحتفلوا بعيد الأضحي مع باقي أسرتهم بسعادة وفرح، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، الذي قدم أبرز الأطعمة الخاصة بالأشخاص النباتيين، ومنها:

العدس

يحتوي علي نسبة عالية من البروتين، والألياف، والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والمنجنيز، ولذا يعد خيارا غذائي رائع للأشخاص النباتيون، الذين لا يرغبون لتناول اللحوم.

الفول

يعد من البقوليات الأساسية لدي الكثيرون، فوجبة الإفطار لا تحلوا بدون تناولك للفول في الصباح، ولذا فهو خيارا غذائي رائع للأشخاص النباتيون، والذي يمد أجسامهم بالكثير من الفوائد.

البسلة

تعد من الخضراوات الجيدة، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كما أنها تساهم في تعزيز صحة جسم الإنسان، وتعمل علي حمايته من الأمراض.

الفول السوداني

يعد من الأطعمة الغنية بالبروتين، ولذا فتناول حفنة منه يوميا يعد من الخيارات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تعويض الجسم عن تناول اللحوم.

-الشوفان

يحتوي علي نسبة جيدة من البروتين، وبتالي فهو بديل جيد للحوم، ولذا ينصح بشكل دائم تناوله للأشخاص النباتين.