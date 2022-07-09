شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الفتة.. ماتكترش فى الدهون واعرف أضرارها عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عيد الأضحى تعتبر اللحوم هى الأكلة المعتادة، ولكن الإكثار فى تناول اللحوم الدهنية قد يكون له تأثير كبير على صحتك ويعرضك لمشاكل صحية كبيرة، لذلك ينصح بالاعتدال فى تناولها مع الاهتمام بتناول الخضراوات والأطعمة الصحية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أضرار تناول الدهون على الصحة هى:

- يسبب الانتفاخ وآلام المعدة والإسهال

لأن الأطعمة الدهنية تحتوي على كميات عالية من الدهون، فإنها تبطئ إفراغ المعدة. في المقابل، يقضي الطعام وقتًا أطول في معدتك، مما قد يسبب الانتفاخ والغثيان وآلام المعدة.

- قد يضعف ميكروبيوم الأمعاء

من المعروف أن الأطعمة الدهنية تضر بالبكتيريا الصحية التي تعيش في أمعائك وتؤثر هذه المجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، والتي تسمى أيضًا ميكروبيوم الأمعاء ، على ما يلي:

-هضم الألياف، تكسر البكتيريا الموجودة في أمعائك الألياف لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) ، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات وقد تحمي من اضطرابات الجهاز الهضمى.

-استجابة مناعية، يتواصل ميكروبيوم الأمعاء مع الخلايا المناعية للمساعدة في التحكم في استجابة جسمك للعدوى .

-تنظيم الوزن قد يساهم عدم توازن بكتيريا الأمعاء في زيادة الوزن .

- قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة

الأطعمة الدهنية ، التي يتم طهيها بكميات كبيرة من الدهون ، قد تسبب زيادة الوزن بسبب ارتفاع عدد السعرات الحرارية فيها.

وترتبط السمنة بالعديد من الحالات الصحية السلبية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان .

- للأطعمة الدهنية العديد من الآثار السلبية على صحة القلب ، حيث ثبت أن الأطعمة المقلية تزيد من ضغط الدم ، وتقلل من نسبة الكوليسترول.

-قد تزيد الأطعمة الدهنية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، حيث يؤدي استهلاك الوجبات السريعة ، التي لا تشمل فقط الأطعمة الدهنية ولكن أيضًا المشروبات السكرية ، إلى زيادة تناول السعرات الحرارية وزيادة الوزن وضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وزيادة الالتهاب .