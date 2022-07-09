أفضل 8 أعشاب وتوابل لخسارة الوزن في عيد الأضحى

بيروت - نادين محمد - أعشاب وتوابل عديدة يمكن إضافتها إلى مائدتك فى العيد، فبجانب فائدتها في رفع المناعة فهي تساعد على سرعة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن إلى وجباتك اليومية. إليك أبرز تلك الأعشاب والتوابل.

1. الزنجبيل

يحتوي هذا المضاد الرئيسي للأكسدة على كميات كبيرة من الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل الحار الذي يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من حرق السعرات الحرارية. كما ثبت أنه يزيد من الشعور بالامتلاء، ويجعلك لا تفرطين في تناول الأطعمة على مائدة عيد الأضحى.

يمكنك وضع الزنجبيل في الشاي، وتعد التركيبة المفضلة هي الشاي الأخضر مع الزنجبيل والليمون والعسل وتوابل السلطة والصلصات المقلية والعصائر.

2.أوراق البقدونس الخضراء

البقدونس ليس فقط أحد أكثر التوابل شيوعاً، بل يمكنه أن يفعل أكثر بكثير من إضافة اللون إلى أحد أطباقك، فهو يحتوي هذا المضاد الرئيسي للأكسدة على كميات كبيرة من الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل الحار الذي يسرع عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق السعرات الحرارية. كما ثبت أنه يزيد من الشعور بالامتلاء ويجعلك لا تفرطين في تناول الأطعمة على مائدة عيد الأضحى.

لقد ثبت أنه يحسن التمثيل الغذائي للكبد. وهو ضروري لعملية الهضم والتمثيل الغذائي وتخزين العناصر الغذائية.

بدلاً من الشعور بالخمول على مائدة عيد الأضحى، قومي بدمج هذه العشبة الخضراء اللذيذة في الحساء، وصلصات الطماطم، فوق السمك المشوي وجميع أنواع اللحوم.

3. الثوم

على الرغم من أن الثوم يستخدم على نطاق واسع في المطابخ، فهو مضاد طبيعي للالتهابات، ويقضي على أمراض الجهاز التنفسي، ويزيل السموم من الجسم، ويحافظ على شباب البشرة، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويساعد على الهضم.

4. إكليل الجبل

تحتوي هذه العشبة بإبر الصنوبر ورائحتها الجميلة على حمض الكرنوزيك، وهو مضاد للأكسدة يعزز فقدان الوزن مع تقليل زيادة الوزن ومستويات الجلوكوز في أجسامنا.

وجد الباحثون أيضاً مركبات مركزة تسمى البوليفينول والفلافونويد في إكليل الجبل أكثر من أي عشب آخر. تساعد هذه المركبات في منع إنزيم السكري من النوع 2، مما يقضي على فرص الإصابة بالمرض.

إكليل الجبل هو معزز طبيعي للمناعة ومضاد للبكتيريا، ويحسن الدورة الدموية في الجسم، ويزيل السموم من الكبد، وهو مضاد للالتهابات ويعزز صحة الجهاز التنفسي، ويحسن الذاكرة ويساعد في الهضم.

أضيفي إكليل الجبل إلى صلصات المعكرونة الخاصة بك، واخلطيه مع زيت الزيتون والثوم للحصول على نكهة، كما أنه يتناسب مع أي أطباق بيض أو دجاج أو لحم ضأن.

5. الكركم

الكركم سيحارب الشيخوخة، والحساسية، والسرطان، والالتهابات الفطرية، وأمراض القلب، والأمراض العقلية، وسوف يشفي الجروح، ويحسن الهضم والذاكرة، ويضبط نسبة السكر في الدم، ويشفي الرئتين.

يمكنك دمج الكركم في أطباق الدجاج ومخللات اللحوم واليخنات والأرز والحليب والقهوة والشاي والعصائر.

6. مسحوق الفلفل الحار

التوابل الحارة التي تحتوي، مثل الزنجبيل، على الكابسيسين تعزز تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وتخفف عسر الهضم والارتجاع الحمضي وكلما زادت كمية هذه التوابل، زاد حرق الدهون.

وفقاً للباحثين، فإن المركبات الموجودة في مسحوق الفلفل الحار تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، وتخفف الألم بشكل طبيعي، وتقلل من الالتهاب، وتساعد في الهضم، وتعزز صحة القلب، وتنظف المسالك الهوائية.

7. الفلفل الحريف

بهار يساعد في علاج التهاب المفاصل والقرحة ونزلات البرد والإنفلونزا. يعمل الفلفل الحريف على تنشيط نظام المناعة أثناء محاربة الجراثيم.

مرة أخرى، يحتوي أيضاً على الكابسيسين - وهو مركب شبيه بالأسبرين يعمل على ترقيق الدم للمساعدة في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يساعد على حرق السعرات الحرارية مع كبح شهيتك في نفس الوقت، ويقمع الجوع، ويخفض ضغط الدم، ويخفف الألم، ويحارب السرطان.

8. أوريجانو

يُعرف الأوريجانو بأنه عامل مضاد للجراثيم، كما أنه يحتوي على مادة كارفاكرول التي تعمل على حرق الدهون في الجسم.

هذه العشبة بأي شكل من الأشكال تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة لمحاربة الشيخوخة، وهي رائعة لتعزيز الهضم.

ادمجي الزعتر في أطباقك باستخدامه في صلصات المعكرونة والبيتزا وأطباق اللحوم وأطباق الدجاج وأطباق البطاطس والمخللات والحشو والسلطات.

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