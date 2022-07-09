رجيم 1000 كلوري لعيد الأضحى

بيروت - نادين محمد - حل تبحثين عن نظام غذائي سريع لـ عيد الأضحى يمكنك الاعتماد على نظام غذائي يحتوي على 1000 سعر حراري لفقدان الوزن بسرعة، فهو يمنح جسمك سعرات حرارية أقل، ومن المؤكد أنك ستفقدين الوزن بسرعة، حتى مع القليل من التمارين أو بدونها. كجزء من هذا النظام الغذائي يمكن تناول كمية محدودة من الكربوهيدرات والبروتينات الخالية من الدهون، والمزيد من الخضار والفواكه التي توفر سعرات حرارية أقل. وفقاً للدراسات، قد يساعدك هذا النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية على إنقاص الوزن بنسبة 8٪ في المتوسط.

اليوم الأول

في الصباح الباكر خل التفاح وماء دافئ

الأفطار

بياض بيضتين مسلوقتين + كوب من القهوة العربي



وجبة خفيفة

100 جرام زبادي قليل الدسم 154.

قبل الغداء

كوب من بذر الكتان والزعتر لهضم أسرع.

الغداء

3 قطع من الكفتة المشوية أو لحم المشوي + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بسماتي، ويمكن بدلاً من الأرز البسمتي تناول ملعقتين إلى ثلاثة من الفتة معدة بدهون أقل.

وجبة خفيفة مسائية

شاي أخضر و بسكويت دايجستيف 142.

وجبة عشاء

سلطات خضراء

إجمالي السعرات الحرارية - 1008

نصيحة مفيدة يمكنك أيضاً تناول الشاي الأخضر في الصباح بدلاً من مشروب التخلص من السموم. الشاي الأخضر يحتوي على 0 سعرات حرارية.

تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أنها غني بمضادات الأكسدة epigallocatechin gallate (EGCG) التي لها تأثير مضاد للسمنة.

اليوم الثاني والثالث

الصباح الباكر

ملعقة من العسل وعصير الليمون والماء الدافئ.

إفطار دقيق الشوفان مع الفراولة.

قبل الغداء

شاي أخضر

الغداء

طبق من شوربة لحم وشريحتان من اللحم المسلوق + شريحة صغيرة من سمبوسك الخضروات + طبق من سلطة الزبادي قليل الدسم.



وجبة خفيفة مسائية

شاي أخضر و 2 بسكويت دايجستيف 142.

وجبة العشاء

100 جرام زبادي قليل الدسم 227.

أو وعاء من العدس المسلوق مع الفاصوليا الفرنسية والفليفلة والبازلاء مع رشة من الثوم المفروم.



اليوم الرابع

الصباح الباكر

عصير نباتي مكون من جزرة واحدة، وطماطم واحدة، وخيار، وحفنة من السبانخ.

الإفطار

حليب الصويا، شريحة خبز متعدد الحبوب، بياض بيضتين مسلوقتين أو حليب الصويا.



قبل الغداء

كوب واحد من اللبن الرائب.

الغداء

شوربة دجاج صافية مع الخضار أو الخضار المشوية مع 100 جرام + طبق من سلطة الزبادي.

بعد الغداء

ثمرة من كمثرى أو برتقالة.

وجبة خفيفة مسائية

شاي أخضر و بسكويت دايجستيف 142.

وجبة العشاء

100 جرام زبادي أو شوربة نباتية (ملفوف، بصل، ثوم، جزر) مع شريحتين من خبز القمح الكامل.

يتطلب النظام الغذائي تقليل أنواع الأطعمة الكاملة، مثل الكربوهيدرات أو الدهون المتحولة، حيث يحتاج جسمك إلى التغذية لتحسين الصحة العامة.

يمكن تضمين الكالسيوم عن طريق تناول الحليب قليل الدسم والخضروات الخضراء. لا تتجاهلي الفواكه والخضروات.

يمكن استخدام الفواكه مثل البرتقال والشمام والكيوي والكمثرى والفراولة والعديد من أنواع التوت الأخرى التي توفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية في السلطات.

الخضار الخضراء مثل السبانخ والكرفس والكوسا والبروكلي والخرشوف غنية بالفيتامينات والمعادن إلى جانب كونها مكونات منخفضة السعرات الحرارية.

يحتوي جزء واحد من الملفوف على 35 سعرة حرارية فقط ولكنه غني جداً بالألياف الغذائية.

بصرف النظر عن ذلك، تحتوي الخضروات مثل الخيار والكرفس والفلفل الصديق للبيئة على نسبة عالية من الماء.

قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها تماماً عند اتباع نظام غذائي يحتوي على 1000 سعر حراري:

الدهون والزيوت - زيت جوز الهند وزيت الفول السوداني وزيت الجوز وزيت النخيل وزيت الأفوكادو والدهون الحيوانية الأخرى والزبدة وزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وزبدة الكاجو والجبن والسمن.



البذور والمكسرات - البندق، الكاجو، بذور البطيخ، الجوز، الصنوبر، جوز الهند المجفف، الفول السوداني، المكسرات البرازيلية، الفستق، وبذور الشيا.

الفواكه الجافة - التمور، والخوخ، والكشمش المجفف، والمشمش، والتين، والتوت البري.

الفواكه والخضروات والبقوليات - الأفوكادو والمانجو والليتشي والشيكو وتفاح الكسترد والبطاطس والذرة والفاصوليا وفول الصويا.

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