شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تاكل فتة ولحمة من غير ما تتخن؟ قسم وجباتك وكتر من شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى الكثيرون من التعرض لزيادة الوزن بسبب الأطعمة الدسمة المرتبطة بعيد الأضحي المبارك، فمن طقوس الاحتفال بعيد الأضحي المبارك تناول الفتة واللحمة والرقاق والممبار والكوارع، وجميعها أطعمة مليئة بالدهون، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التي تساعدك على تناول الأطعمة ولكن دون تعرضك لزيادة الوزن وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

- تناول اللحوم الخالية من الدهون تعد من أهم النصائح، فالبروتين بصفة عامة يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في زيادة حرق الدهون، ولكن بشرط وهو أنها تكون خالية الدهون.

- قسم وجباتك على مدار اليوم، وابتعد عن تناول الدهون في وجبة الإفطار، ولذا عليك تناول 5 وجبات صغيرة مقسمة علي مدار اليوم، فهي حيلة تساهم بشكل كبير في تسريع حرق الدهون.

- أكثر من تناول الماء، فهي من الحيل الجيدة التي تساعد على زيادة حركة الأمعاء ، وتحسين الجهاز الهضمي بشكل جيد.

- أهتم بتناول الفواكه والخضراوات، فهي أطعمة غنية بالألياف، وقليلة السعرات الحرارية، ولذا تناولك لها يعد خيارا غذائي رائع يساعدك في الشعور بالشبع، وتقلل فرص تعرضك لزيادة الوزن.