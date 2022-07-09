شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تؤدى إلى إبطاء التمثيل الغذائي.. منها تخطى وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على التمثيل الغذائي، تؤثر عادات الأكل والشرب وأنماط نمط الحياة على عملية التمثيل الغذائي لديك، لذلك من المهم أن تراقب أنماط الأكل والنوم وأسلوب حياتك لمعرفة ما الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك.

قد تكون هذه العادات هي عاداتك المعتادة التي قد تكون ضارة بصحتك، ووفقا لموقع " timesnownews "، وتبطئ عملية التمثيل الغذائي.

تخطي وجبة الإفطار:

هذه هي وجبتك الأولى في اليوم وتزود الجسم بالطاقة، عندما تفوتك وجبة الإفطار، فإن جسمك يبطئ من عملية التمثيل الغذائي ولا يمكنه إنتاج طاقة كافية قد تكون مطلوبة لك خلال اليوم.

عدم شرب كمية كافية من الماء:

هذا من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تفعلها بجسمك، فعندما يكون جسمك رطبًا جيدًا، فإنه يحسن عملية التمثيل الغذائي ولكن إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

لا تنام بشكل كافى:

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فإن جسمك بالكامل يشعر بالتعب وليس لديه الطاقة اللازمة ليقضي اليوم بشكل صحيح، هذا يؤثر بعد ذلك على التمثيل الغذائي الخاص بك أيضًا.

حركة أقل:

نذهب جميعًا إلى المكاتب ونجلس على تلك الكراسي لساعات دون القيام بحركة واحدة، هذا لا يبطئ عملية التمثيل الغذائي لدينا فحسب، بل يؤثر أيضًا على صحتنا بالكامل، تميل إلى زيادة الوزن وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى ظهور مشكلات صحية أخرى مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم من بين أشياء أخرى كثيرة.

المشروبات السكرية:

والتى يمكن أن تسبب أيضًا مرض السكري أو السمنة أو في الحالات الشديدة أمراض القلب وأمراض الكلى.