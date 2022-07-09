شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب حب الشباب في فروة الرأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور حب الشباب في فروة الرأس يحدث عندما تحدث البثور على فروة الرأس أو منبت الشعر، و يمكن أن يكون حب الشباب حالة جلدية معقدة ، ولكنها تحدث بشكل عام بسبب أربع عمليات حسبما ذكر موقع webmd:

زيادة في إنتاج الدهون تراكم خلايا الجلد الميتة والأوساخ في بصيلات الشعر التهاب في بصيلات الشعر المسدودة زيادة بكتيريا حب الشباب

وفروة رأسك مليئة ببصيلات الشعر والغدد الدهنية، إذا أصبحت المسام أو المسام مسدودة بالأوساخ والزيوت، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب، ولا يزال بإمكانك الإصابة بحب الشباب في فروة الرأس حتى لو كان لديك نظافة جيدة، لكن العرق والزيت والأوساخ المتراكمة من الغسيل غير السليم أو غير المكتمل يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام.

ومع ذلك ، قد تحتاج إلى إعادة فحص روتين العناية بشعرك، و ينتج الكثير من بثور فروة الرأس عن الشامبو وجل التصفيف ومثبتات الشعر التي تترك بقايا على فروة الرأس وتسد المسام أيضًا، ويعتبر حب الشباب الناتج عن منتجات الشعر من حب الشباب في فروة الرأس أمرًا شائعًا لدرجة أن له اسمًا طبيًا خاصًا به وهو حب الشباب التجميلي.

ويمكن أن تسبب الهرمونات أيضًا ظهور حب الشباب، وقد تسبب هرمونات الأندروجين ، وخاصة هرمون التستوستيرون ، جسمك في إنتاج المزيد من الزيت، وغالبًا ما تكون زيادة الهرمونات خلال فترة البلوغ مسؤولة عن حب الشباب ، ولكن يمكن أن يعاني البالغون أيضًا من حب الشباب الهرموني.

أنواع حب الشباب في فروة الرأس

عادة ما يتم تصنيف حب الشباب حسب شدته ونوع البثور التي تعاني منها ، مما قد يغير علاجك. ‌

تشمل أنواع شدة حب الشباب ما يلي:

لطيف

معتدل

شديدة

تشمل أنواع البثور:

الرؤوس السوداء تسمى البثور المفتوحة

وايتهيد ، تسمى كوميدونات مغلقة

حطاطات ، أو نتوءات ملتهبة

بثرات أو نتوءات مليئة بالصديد

عقيدات أو خراجات أو بثور مؤلمة عميقة في جلدك

مختلط ، وهو مزيج من أنواع مختلفة

في بعض الأحيان يمكن أن تصاب بأشكال حادة من حب الشباب يمكن أن تؤثر على فروة رأسك تسمى حب الشباب المتشابك وحب الشباب فولمينان . هذه غير شائعة على الرغم من ذلك.

أعراض حب الشباب في فروة الرأس

يمكن أن يظهر حب الشباب في فروة الرأس في جميع أنحاء شعرك أو على طول منبت شعرك . تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

نتوءات صغيرة على جبهتك أو مؤخرة رقبتك

نتوءات صغيرة يمكن أن تشعر بها ولكن لا يمكنك رؤيتها

مطبات صغيرة معبأة معًا يمكنك رؤيتها

الرؤوس البيضاء على فروة رأسك أو خط شعرك

نتوءات بلون اللحم على فروة رأسك أو خط شعرك

نتوءات مؤلمة على فروة رأسك

تكيسات عميقة تحت جلدك بدون رأس

لا يسبب حب الشباب عادة حكة في فروة الرأس وقد تكون هذه الأعراض علامة على مشاكل جلدية أخرى مثل الصدفية .