شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لطرد البلغم .. منها العسل والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل أدوية البلغم وعلاجات السعال العديد من الأعشاب والمواد الطبيعية الأخرى التي تساعد على تنظيف مجرى الهواء، وتساعد العلاجات الطبيعية الأخرى في تهدئة الأعراض الناتجة عن التهاب الشعب الهوائية العلوية، وعند الإصابة بالعدوى أو التهيج بسبب السعال أو التهاب الحلق، وتحفز الخلايا الموجودة في الحلق أو مجرى الهواء العلوي جهاز المناعة للمساعدة في المقاومة، و يمكن التخلص من الأعراض بالعمل على تقليل الالتهاب، وفقا لما نشره موقع webmd

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي قد تكون فعالة في علاج السعال:

الماء

يمكن استخدام الماء كطارد للبلغم عن طريق شرب الكثير منه بمفرده أو في شكل شاي أعشاب أو عن طريق الغرغرة بالماء المالح، و يمكن أيضًا الحصول على التأثيرات باستخدام مرطب أو عن طريق استنشاق البخار .

العسل

لاستخدام العسل كطارد للبلغم ، قم بإذابة ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، و اشرب الخليط طوال اليوم.

الزنجبيل

يتم الحصول على الزنجبيل من جذور نبات الزنجبيل، و يستخدم على نطاق واسع كدواء وغذاء، و يخفف الزنجبيل الاحتقان

الثوم. يحتوي الثوم على مادة كيميائية تسمى الأليسين ، والتي لها خصائص طبية، ويمكن أن يساعد الثوم في تخفيف السعال إذا قمت بسحقه ثم اضافته إلى الماء الساخن ، والذي يمكن استخدامه أثناء استنشاق البخار، و يمكنك أيضًا سحق الثوم وخلطه مع العسل وتناول ملعقة منه ثلاث مرات يوميًا. الريحان.

الريحان المقدس - المعروف أيضًا باسم التولسي - هو عشب يساعد على خفض نسبة المخاط.

عرق السوس

عرق السوس يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضعف إفرازات المخاط وتقلل من حدوث التهاب الحلق بعد بعض الإجراءات الجراحية. ‌

النعناع

يحتوي النعناع على المنثول الذي يمكن أن يخفف من أعراض التهابات الحلق والصدر، و زيت النعناع هو أيضًا مضاد للتشنج - أي أنه يخفف أو يوقف التشنجات العضلية في الجهاز التنفسي، و لاستخدامه كطارد للبلغم ، ضع قطرة من زيت النعناع في الماء الساخن واستخدمه لاستنشاق البخار

الصبار

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة وتقليل تهيج الشعب الهوائية.

ورقة اللبلاب

تعمل عن طريق توسيع مجرى الهواء وتحفيز إفراز السوائل - أي طرد البلغم، يجب أن تؤخذ هذه العشبة ومقتطفاتها عن طريق الفم لاكتساب آثارها الطاردة للبلغم.