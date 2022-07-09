شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة قد تشير للإصابة بورم فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبدو الإصابة بالصداع أو الشعور بالدوار من الأشياء العادية التي قد يشعر بها الكثير من الناس، لكن قد تبدو هذه العلامات الشائعة غير المهمة علامة على ورم في الدماغ، لذا إذا تكررت هذه الأعراض يجب أخذ الأمر على محمل الجد وزيارة الطبيب لتشخيص حالتك، في هذا التقرير نتعرف على العلامات المبكرة التي تشير لإصابتك بورم في المخ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ورم الدماغ عبارة عن كتلة أو نمو لخلايا غير طبيعية في الدماغ، والتي يمكن أن تكون إما غير سرطانية (حميدة) أو سرطانية (خبيثة)، ومع ذلك ، يمكن أن ينمو الورم الحميد ويصبح قاتلاً.

لا تظهر العلامات والأعراض عند نشوء الورم ومع ذلك، مع نمو الورم، قد يؤدي إلى ظهور أعراض معينة.

متى تظهر علامات على ورم في المخ؟

يسبب ورم المخ أعراضًا لسببين، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، تحدث الأعراض إما لأنها تأخذ مساحة داخل الجمجمة عندما تنمو أو بسبب وضعها في الدماغ.

يمكن أن تختلف مدة النمو من شخص لآخر ويمكن أن تستغرق من أكثر من بضعة أشهر إلى حتى سنوات، اعتمادًا على مدى سرعة انتشاره.

لا تستخف بهذه العلامات

وفقًا لمايو كلينك، فإن بعض الأعراض العامة لورم الدماغ التي يمكن تجاهلها هي كما يلي:

- الصداع الذي يزداد تكرارا وشدة بالتدريج

- غثيان أو قيء غير مبرر

- مشاكل في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية أو فقدان الرؤية المحيطية

- فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق

- صعوبة التوازن

- صعوبات النطق

- تعب وارهاق

- الخلط في الأمور اليومية

من هو المعرض للخطر؟

لا توجد طريقة للتنبؤ بمن يمكنه ومن لا يمكنه الإصابة بورم في المخ. ومع ذلك ، هناك بعض عوامل الخطر التي يجب مراعاتها.

وفقًا لمايو كلينك، فإن التعرض للإشعاع يمكن أن يجعل الشخص عرضة للإصابة بورم في الدماغ، حيث إن الأشخاص الذين تعرضوا لنوع من الإشعاع يسمى الإشعاع المؤين لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بورم في المخ.

يمكن أن يكون السبب الآخر هو وجود تاريخ عائلي لأورام الدماغ ، أي إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بورم في المخ.