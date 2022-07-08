شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لفصيلة الدم أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية؟ نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤكد منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب كانت أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم، ولكن يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كان لديك فصيلة دم ليست من نوع O لأن فصيلة دمك تجعلك أكثر عرضة لأمراض القلب.

وفقًا لدراسة حديثة حسب موقع " onlymyhealth "، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم غير O هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، حيث اكتشف الباحثون كيف يمكن لفصيلة الدم أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

الأشخاص المصابون بفصائل الدم من النوع A أو النوع B أو النوع AB هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو الإصابة بفشل القلب أكثر من الأشخاص المصابين بالنوع O. وفقًا لبحث نُشر في NCET ، فإن الأشخاص من فصيلة الدم O يتمتعون بخطر أقل قليلاً للإصابة بأمراض القلب وتجلط الدم، ومع ذلك ، ربما يكونون أكثر عرضة للنزيف أو اضطرابات النزيف، فقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O قد يكون حالهم أسوأ أيضًا بعد الإصابة المؤلمة بسبب زيادة فقدان الدم.

كان الأشخاص في نفس الدراسة الذين لديهم دم من النوع A و B أكثر عرضة بنسبة 51 ٪ للإصابة بتجلط الأوردة العميقة و 47 ٪ أكثر عرضة للإصابة بالانسداد الرئوي، هذه اضطرابات تخثر الدم الشديدة والتي بدورها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بفشل القلب.

وجدت أبحاث أخرى أيضًا أن الأشخاص من فصيلة الدم AB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالضعف الإدراكي عند مقارنتهم بأشخاص من فصيلة الدم من النوع O. يشمل الضعف الإدراكي الاضطرابات الصحية مثل صعوبة التذكر أو التركيز أو حتى اتخاذ القرارات.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

من أجل الحفاظ على صحة القلب ، من المهم أن يفهم المرء أهمية مستويات الكوليسترول الصحية. إليك بعض النصائح حول كيفية تحقيق قلب أكثر صحة:

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

مجهود بدني

الإقلاع عن التدخين

السيطرة على مستويات ضغط الدم

الحفاظ على وزن صحي