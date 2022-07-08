شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على اختبار تحدى الجلوكوز للكشف عن سكرى الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس اختبار تحدي الجلوكوز، المعروف أيضًا باسم اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعة، استجابة الجسم للسكر، و يتم إجراء اختبار تحدي الجلوكوز أثناء الحمل للكشف عن مرض السكري الذي يتطور أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع WebMD

إذا كانت الحامل معرضة لخطر متوسط ​​للإصابة بسكري الحمل ، فمن المحتمل أن يتم الفحص خلال الثلث الثاني من الحمل - بين 24 و 28 أسبوعًا من الحمل، وقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإجراء الفحص في وقت مبكر من الزيارة الأولى قبل الولادة، وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

قلة النشاط البدني

سكري الحمل في الحمل المبكر.

وجود حالة طبية مرتبطة بتطور مرض السكري ، مثل متلازمة التمثيل الغذائي أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

داء السكري في أحد الأقارب بالدم.

ويمكن أن يؤدي سكري الحمل إلى مضاعفات الحمل مثل الحالة الخطيرة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم والأعراض الأخرى التي يمكن أن تهدد حياة كل من الأم والطفل (تسمم الحمل)، و يمكن أن يزيد سكري الحمل أيضًا من خطر إنجاب طفل بوزن زائد عند الولادة - مما قد يزيد من خطر إصابات الولادة أو يؤدي إلى الولادة القيصرية.

وإذا تم تشخيص الإصابة بسكري الحمل ، فيمكن منع المضاعفات عن طريق التحكم بعناية في مستوى السكر في الدم طوال الفترة المتبقية من الحمل، كما توصي الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بأن تخضع النساء المصابات بسكري الحمل لاختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين من 4 إلى 12 أسبوعًا بعد الولادة، و يقوم هذا الاختبار بفحص مرض السكري من النوع 2، والنساء المصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2.