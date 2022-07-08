رجيم سريع ومجرب لإنقاص 4 كيلوغرام أسبوعياً

بيروت - نادين محمد - زيادة وزن الجسم، من أكثر المشكلات التي تقلق المرأة وتشعرها بالإحباط وعدم الرضا عن نفسها ومظهرها، وإذا كنتِ من اللاتي يعانين من زيادة الوزن، وترغبين فى إنقاص الوزن سريعاً، عليك بالابتعاد عن الأطعمة السريعة والمليئة بالسعرات الحرارية، مع اتباع نظام غذائي صحي يساعدك على إنقاص الوزن والتمتع بجسم رشيق، وإليك سيدتي نظاماً غذائياً لمدة أسبوع، يساعدك على إنقاص ٤ كيلوغرامات من وزنك.

نظام غذائي لحرق الدهون سريعا



اليوم الأول

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

3 ملاعق أرز + نصف فرخة مشوية أو مسلوقة بدون زيوت + طبق خضار مشكل + ثمرة فاكهة واحدة أي نوع.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء..

اليوم الثاني

وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدي + طبق سلطة.

وجبة الغداء:

2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة + سلطة خضراء + ثمرة فاكهة واحدة أي نوع.

وجبة العشاء:

كوب زبادي مضاف إليه عصرة ليمونة.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

سمكة مشوية + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء + طبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

3 ملاعق مكرونة + نصف فرخة مشوية + طبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

كوب زبادي مضاف إليه عصرة ليمونة.

اليوم الخامس

البيض المسلوق لحرق الدهون



وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدي + طبق سلطة.

وجبة الغداء:

2 بيضة مسلوقة + طبق خضار مطهي ني x ني، أو مسلوق + ثمرة فاكهة واحدة أي نوع.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء.

اليوم السادس

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

سمكة مشوية + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء + طبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء.

اليوم السابع

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

3 ملاعق أرز + نصف فرخة مشوية أو مسلوقة بدون زيوت + طبق خضار مشكل.

وجبة العشاء:

2 ثمرة فاكهة أي نوع.

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