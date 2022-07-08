شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة مقابل الشاي الأخضر.. أيهما أفضل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاي والقهوة من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكًا حول العالم، غالبًا ما يتم استهلاكهما بشكل روتيني، عندما نستهلك شيئًا ما على أساس منتظم ، فإن تناوله له تأثير كبير على صحتنا وكذلك على مزاجنا، سواء كان ذلك صحيًا أو غير صحي.

من الهام أن نفهم ما إذا كانت هذه المشروبات مفيدة لصحتنا، وكيف تفيدنا هذه المشروبات الساخنة التي يتم تناولها بشكل شائع؟ و أيهما أكثر صحة ومثاليًا بالنسبة لنا، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

شاي أخضر

تم الإعلان عن الشاي الأخضر على نطاق واسع باعتباره البديل الصحي للشاي العادي ، والذي يشيع استهلاكه في جميع بلاد العالم، للشاي الأخضر فوائد صحية عديدة منها:

التمثيل الغذائي الأفضل:

ثبت أن الشاي الأخضر يحسن عملية التمثيل الغذائي، و يشير ذلك إلى أن جسمك يمكنه حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من الشخص العادي، هذا يعني أنه يمكنك استهلاك المزيد من السعرات الحرارية دون زيادة الوزن وأيضًا حرق السعرات الحرارية بسهولة.

الوقاية من السرطان:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الخارجية التي قد تؤثر سلبًا على الجسم، وتساعد في تجنب وتقليل تلف الخلايا الذي تسببه هذه الجذور ، وهي جزيئات تفاعلية ينتجها الجسم استجابة للبيئة والأسباب الأخرى ، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة العالية في الشاي الأخضر في الوقاية من السرطان.

تحسين وظائف المخ:

تمامًا مثل أنواع الشاي والقهوة الأخرى ، الشاي الأخضر غني بالكافيين، يساعدنا الكافيين على الشعور بالنشاط ويعزز وظائف الدماغ. في الواقع ، ثبت أن الكافيين يعمل على تحسين وظائف المخ المختلفة مثل الذاكرة ووقت رد الفعل والمزاج والانتباه، يساعدنا على الشعور بالنشاط ويعزز الإنتاجية.

قد يبطئ شيخوخة الدماغ:

أثبت الشاي الأخضر أنه يوفر أيضًا فوائد طويلة الأجل للدماغ، ثبت أن الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي المختلفة، الشلل الرعاش والزهايمر من الأمراض التي تسببها شيخوخة الدماغ.

أفضل صحة القلب:

وجدت دراسات مختلفة أن الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك ، تساعدنا الفوائد الأيضية للشاي الأخضر في الحفاظ على وزننا المثالي.

القهوة

القهوة هي مشروب ساخن مستهلك عالميًا، تشتهر القهوة بنكهتها الفريدة وخصائصها المعززة للطاقة. للقهوة العديد من الفوائد الأخرى ومنها:

الوقاية من السرطان

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة في محاربة الجذور المسببة لتلف الخلايا، هذا الضرر الخلوي هو ما يمكن أن يسبب السرطان.

صحة الكبد

يجعل الكافيين أجسامنا تنتج مركبًا يعرف باسم باراكسانتين ، ويقلل من تكوين النسيج الندبي، يمكن أن يساهم ذلك في علاج العديد من الأمراض المرتبطة بالكبد مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي وسرطان الكبد وتليف الكبد الناجم عن الكحول والتهاب الكبد الوبائي سي.

يعزز الطاقة

تشتهر القهوة بكونها مشروب صباحي رائع، محتوى الكافيين العالي في القهوة يعزز مستويات الطاقة العالية، قد يساعد في تحسين إنتاجيتك في العمل وكذلك أثناء ممارسة الرياضة.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي

مع تقدمك في العمر ، تصبح أكثر عرضة للأمراض التنكسية العصبية نتيجة لشيخوخة الدماغ، يمكن أن يساعدك الاستهلاك المنتظم للقهوة في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات الخرف مثل مرض الزهايمر أو أمراض التنكس العصبي الأخرى مثل مرض باركنسون.

ما هو الأفضل لك؟

لكل من الشاي الأخضر والقهوة فوائد مختلفة، بالإضافة إلى ذلك ، كلاهما لا يحتوي على سعرات حرارية مما يجعلهما مشروبات صحية، في حالة هذه الاستثناءات ، قد ترغب في تجنب استهلاكها.

قد يكون الشاي الأخضر غير صالح لك في حال كنت تعاني من:

نقص الحديد ،حساسية المعدة قد يسبب القيء والغثيان وآلام في المعدة، داء السكري ، القلق أو نوبات الهلع ، الحالات المتعلقة بالقلب الأمعاء الحساسة أمراض الكبد، يعتبر الشاي الأخضر أيضًا غير صالح للأطفال والحوامل والمرضعات

تعتبر القهوة غير صالحة لهذه المجموعات من الناس:

أطفال إذا كان لديك معدل ضربات قلب غير منتظم أو أمراض أخرى متعلقة بالقلب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم في حال كنت تعاني من نوبات القلق أو الذعر مرضى الصرع الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الأمعاء أو يعانون من الإسهال في كثير من الأحيان الأفراد الحوامل أو المرضعات