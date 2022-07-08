شكرا لقرائتكم خبر عن مكيف الهواء يضر بشرتك.. اعرفى طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التغيرات الجذرية في الطقس، أصبح الجو حارًا للغاية خلال الصيف ويجلس معظمنا في منازل ومكاتب مكيفة طوال النهار والليل، على الرغم من أنها مريحة وممتعة للغاية، إلا أننا قد لا نفهم المشاكل الصحية التى قد تسببها للجلد.

أول ضحية لكوننا في بيئة مكيفة الهواء لفترة طويلة هو الجلد، فوفقا لموقع " healthline"، يسبب المكيف التجاعيد ويقلص الجلد بسرعة، ويستنزف كل الرطوبة الطبيعية، في وقت لاحق، فإنه يفقد مرونة مسببة جفاف والحكة والتقشير.

بعض الآثار السلبية التي تحدثها مكيفات الهواء، بصرف النظر عن الجفاف:يقلل إنتاج الزيت الطبيعي:

تنتج بشرتنا زيوت طبيعية تحافظ عليها رطبة وصحية، ومع ذلك، الهواء البارد من مكيف هواء يقلل من إفراز العرق ويسبب تداول السموم داخل الجلد مما يجعلها باهتة وغير صحية.

الشيخوخة المبكرة:

بسبب الجفاف المستمر، يبدأ الجلد في التقدم في السن قبل الأوان، الكولاجين، وهو بروتين يحتفظ بمرونة الجلد، ويفشل أيضًا في إنتاج ما يكفي.

أمراض الجلد:

الجفاف الناتج عن الهواء البارد يسبب أكزيما في الجلد، كما أنه يؤدي إلى تفاقم حالات مثل الأكزيما والصدفية والوردية.

كيفية مكافحة آثار مكيف الهواء على الجلد

ليس عليك التوقف عن استخدام مكيف الهواء للعناية ببشرتك، اتبع هذه الخطوات السهلة لحماية البشرة من أي ضرر:

تغيير فلاتر التكييف:

تميل فلاتر مكيف الهواء إلى جذب وتراكم الكثير من جزيئات الغبار والأوساخ، مما قد يضر بشرتك، لذلك، تأكد من تغيير وتنظيف فلاتر التكييف بشكل متكرر.

اشربى كمية كافية من الماء:

البقاء رطبًا هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على صحتك وبشرتك في حالة مثالية، يساعد شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا على إطلاق السموم من الجسم التي تسبب أمراض الجلد.

الترطيب:

من المهم جدا ترطيب البشرة بمرطب خفيف، نظرًا لأن التكييف يمتص الزيوت، فيجب استبدالها في أسرع وقت ممكن.

خذى فترات راحة:

لا تجلس في غرفة مبردة على مدار الساعة، خذ فترات راحة صغيرة واخرج للاستمتاع ببعض الهواء النقي أيضًا.

استخدم المرطب:

إذا كنت ستشغل مكيف الهواء لفترة أطول، فاستخدم المرطب