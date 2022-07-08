شراب سريع المفعول لخسارة وزن العيد 

بيروت - نادين محمد - لخسارة وزن العيد، اي الكيلوغرامات الزائدة التي يتم اكتسابها في ايامه، من الممكن اتباع حمية غذائية صحية والتوقف عن تناول السكر والدهون الضارة. لكن يمكن ايضاً تحفيز عملية حرق الدهون بتناول شراب طبيعي. وفي هذه الحالة ينصح مثلاً بتناول شراب اعواد الكرز. لذا يجب الامتناع عن رميها بعد الآن والاستفادة منها للحفاظ على الرشاقة.

خلاصة اعواد الكرز لخسارة الوزن



لخسارة وزن العيد، يجب تعلم طريقة تحضير خلاصة اعواد الكرز، ونعني بهذا الاغصان الصغيرة التي يتم عادة التخلص منها بعد اكل الثمر. قد لا تتسم هذه الخلاصة بطعم مميز، ورغم هذا ينصح بتناولها 3 مرات اي بعد الوجبات الاساسية يومياً. ومن الممكن ان تبدأ ملاحظة النتائج بعد مرور 7 ايام فقط. لكن يجب الانتباه الى ان هذه الخلاصة مدرة للبول. لذا يجب اتباع نصيحة مهمة هي ضرورة شرب كمية كافية من الماء.

فوائد شراب اغصان الكرز للتخسيس



من المفيد اذاً تناول شراب اغصان الكرز لخسارة وزن العيد. وقبل التعرف على طريقة تحضيره، من المهم معرفة ابرز خصائصه الصحية.

- تحتوي اغصان الكرز على الفلافونويدات، اي المواد التي تعطي الخضار والفواكه الوانها المختلفة. وهي غنية بمضادات الاكسدة التي تخلص الجسم من السموم.

- توفر هذه الاغصان نسبة من الفيتامينين C وE فضلاً عن بعض الانزيمات الضرورية لتحرير الجسم من الشوارد الحرة الضارة وحمايته من الامراض وتعزيز نشاط جهازه المناعي.

- يمكن الاستفادة من مكونات هذه الاغصان ايضاً من اجل تأخير عملية شيخوخة الخلايا وضمان تجددها.

- كذلك تحتوي اعواد الكرز على التانين وهي المواد التي تحفز عمل الجهاز المناعي ايضاً، ما يمنع تكاثر انواع الميكروبات المختلفة.

- ومن مكوناتها ايضاً بعض المواد النباتية التي تساعد على خسارة الوزن والتي تتحول الى جيلاتين وتنتفخ عند تبللها بالماء. لذا فإن تناول الخلاصة يساهم في تعزيز الاحساس بالشبع وخصوصاً في الفترات التي تفصل بين الوجبات الـ3 اليومية الاساسية.

- تعتبر مصدراً مهماً للبوتاسيوم، المكون الرئيسي للغذاء البشري الذي يحمي صحة القلب ويحفز عمل جهاز البول ويحد من خطر المعاناة من ارتفاع ضغط الدم ومن التهابات البول واحتباس الماء في الجسم.

طريقة عمل خلاصة اغصان الكرز



لخسارة وزن العيد، يجب بعد مرور ايامه اتباع نظام حياتي صحي يقوم على تناول 3 وجبات رئيسية تخلو من الدهون الضارة والسكريات الى جانب وجبة خفيفة صحية. كما من الممكن تحفيز الشعور بالشبع عن طريق تناول خلاصة اغصان الكرز. وهذه طريقة تحضيرها.

المكونات

كمية كافية او 50 غ من اعواد الكرز

ليتر من ماء الشرب

الطريقة الاولى

1 يتم نقع اعواد الكرز في الماء لمدة 12 ساعة.

2 بعد ذلك يوضع الخليط على النار حتى الغليان.

3 يترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

4 ينزع عن النار ويترك ليرتاح لمدة 20 دقيقة قبل التصفية والشرب.

الطريقة الثانية



المكونات

20 غ من اغصان الكرز الصغيرة

ليتر ماء

الطريقة

1 توضع اعواد الكرز في ليتر الماء.

2 يوضع الخليط على النار حتى يغلي.

3 يترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق. ويجب في الحالتين تناول 3 اكواب من الخلاصة بعد مواعيد الوجبات لخسارة وزن العيد. ويمكن اضافة قطعة من الليمون اليه لتحفيز عملية خسارة وزن العيد.



اقرئي أيضاً:طريقة حرق الدهون قبل النوم

