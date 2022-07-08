شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسكنات طبيعية من مطبخك لتسكين الألم سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دون التفكير في الأمر، نظهر الأدوية على الفور بمجرد أن نعاني من أدنى ألم في أجسامنا، تأتي هذه الأدوية مع مخاطر الآثار الجانبية المتنوعة ويمكن أن تؤدي الجرعات الزائدة لفترة طويلة من الوقت إلى العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك ضعف الذاكرة وتقلب المزاج والإمساك وضعف التركيز وبطء التنفس، بدلاً من الاعتماد على مسكنات الألم التي لا تُصرف بدون وصفة طبية ، لماذا لا تسلك طريقًا آمنًا وسليمًا من الأعشاب والتوابل لتهدئة أي التهاب في الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح مسكنات الألم الطبيعية من خزائن مطبخك وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

كُركُم:

يتميز الكركم المعروف أيضًا باسم التوابل الذهبية بمركب طبيعي يعرف باسم الكركمين يمكنه بسهولة درء الألم في الجسم، بسبب خصائصه الطبية المتنوعة، يمتلك الكركم خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات مع تقليل التورم، ثرائه في مضادات الأكسدة ، ومضادات الجراثيم ، ومضادات الفطريات ، والفيروسات ، وخصائصه المضادة للسرطان تجعله مكونًا متعدد الاستخدامات يمكن دمجه في وجباتك لتحسين الحاصل الصحي، في حين أن التطبيق المباشر لمعجون الكركم على المنطقة المصابة يمكن أن يفعل المعجزات، فإن حليب الكركم أو طهوها يعمل كجرعة سحرية للشفاء من الداخل.

زنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مركب نشط بيولوجيًا قويًا يعرف باسم جينجيرول له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان ويمكن أن يخفف الألم الجسدي من خلال الشفاء العميق، علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا علاج أمراض الجهاز التنفسي أو الآلام الداخلية أو وجع العضلات عن طريق تناول الزنجبيل، يعتبر مضغ الزنجبيل الطريقة الأكثر فعالية لجني الفوائد أو العناصر الغذائية القصوى يمكنك أيضًا تناول شاي الزنجبيل أو الكركم للشفاء الداخلي.

القرنفل:

القرنفل عبارة عن مزيج من مركبات متنوعة مرتبطة بتوفير خصائص مضادة للالتهابات، أحد هذه العناصر المهمة هو الأوجينول الذي يدعمه العلم لتقليل رد الفعل الالتهابي في الجسم أثناء علاج التورم وإدارة الأعراض الأخرى، يمكن علاج آلام الأسنان أو مشاكل الفم بسهولة باستخدام القرنفل، يمكنك عمل عجينة ومزجها بزيت جوز الهند وتطبيقها على المنطقة للحصول على علاج فعال.

نعناع:

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على التخلص من الالتهابات في الجسم، يعطي المنثول تأثيرًا مبردًا يمكن أن يقلل من آلام العضلات وألمها، يمكن علاج مشاكل الجهاز الهضمي وآلام الأسنان والصداع وآلام الأعصاب بسهولة عن طريق مضغ بعض أوراق النعناع، للحصول على تأثير أكثر تهدئة ، يمكنك دهن المنطقة المصابة ببعض زيت النعناع.

جرب هذه المسكنات الطبيعية الرائعة من خزانتك قبل تناول الأدوية لعلاج نفسك بشكل طبيعي، تأكد من استشارة أخصائي صحي إذا كنت تعاني من التهاب مزمن لفترة طويلة.