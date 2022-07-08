شكرا لقرائتكم خبر عن للتغلب على الجوع.. 5 وجبات خفيفة عالية البروتين ومنخفضة السعرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل العديد من المتحمسين للصحة الترويج لفوائد الأكل الصحي ، عندما يتعلق الأمر بالطعام ، فقد اكتسبت الوجبات الخفيفة سمعة سيئة لأنها مليئة بالكربوهيدرات والدهون التي يمكن أن تعرض أهدافك الصحية للخطر، الطريقة الوحيدة لإحداث فرق في الصحة من الوجبات الخفيفة هي الانتباه إلى الجودة، إن اختيار وجبات خفيفة مغذية غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية سيبقيك سليمًا لفترة أطول، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك مع التخلص من دهون الجسم العنيدة، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

قائمة بخمسة وجبات خفيفة عالية البروتين ومنخفضة السعرات الحرارية مزيج المكسرات والبذور:

هذه واحدة من أسهل الطرق لاكتساب العديد من العناصر الغذائية أثناء معالجة آلام الجوع المفاجئة، كيس من المكسرات والبذور يوفر كميات لا تصدق من البروتين وفيتامين A و E و B6 ، جنبًا إلى جنب مع المعادن مثل الزنك والنحاس والمغنيسيوم والحديد وغيرها الكثير، تتوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في المكسرات والبذور التي يمكن أن تعزز صحة بشرتك وشعرك.

زبادي بالفواكه:

ليس سراً أن الزبادي مليء بالبروتين والألياف عالية الجودة وهو نعمة نقية لصحة أمعائك، هذه الوجبة الخفيفة الصحية غنية بالكالسيوم والبروبيوتيك وفيتامين ب 12 والفوسفور والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تحد من جوعك وتضيف إلى صحة الجلد وتعالج معدتك وكذلك مع القليل من السعرات الحرارية، يمكنك تقطيع الفواكه المفضلة لديك وخلطها في الزبادي لتعزيز نكهتها ومظهرها الغذائي.

حمص:

يحتوي 100 جرام فقط من الحمص على 18.6 جرامًا من البروتين والألياف وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والنياسين وعناصر غذائية متنوعة أخرى لا تتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب ، بل تملأك أيضًا بالجاذبية مع تعزيز إنتاجيتك، نظرًا لأنه يوفر عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية ، تساعد هذه الأطعمة الفائقة في الحفاظ على صحة قلبك.

جبن:

من لا يعرف شيئًا عن ملك البروتين النباتي ، فإن الجبن القريش مليء تمامًا ومصدر لا يصدق للكالسيوم والبروتين ويساعد في الحفاظ على قوة العظام وصحة الأسنان، يوفر نصف كوب من الجبن ما يقرب من 14 جرامًا من البروتين مع إثراء الجسم بالفيتامينات والمعادن المتعددة بما في ذلك السيلينيوم والفوسفور وفيتامين ب 12 والريبوفلافين.

الفاصوليا:

تمتلئ البراعم بكميات لا تصدق من البروتين مع سعرات حرارية أقل، تساعد الألياف الغذائية الموجودة في البراعم على الهضم بينما وجود الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والفوسفور يحافظ على صحة القلب وجهاز المناعة.