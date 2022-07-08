شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخوخ.. فاكهة الصيف الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الخوخ من الفواكه الصيفية الشهيرة وهو عنصر أساسي في السلطات والوجبات الصيفية، حيث إن مذاقه الحلو يسهل على الناس إضافته إلى نظامهم الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الخوخ لصحتك، بحسب موقع "health".

قالت جوديث ويلي-روزيت، الأستاذة الفخرية في قسم علم الأوبئة وصحة السكان في كلية ألبرت أينشتاين في نيويورك: "يشتهر الخوخ بلونه البرتقالي الذهبي وهو ملئ بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

وأضافت أنه كلما كان الخوخ طازجاً وأكثر نضجًا، كلما احتوى على المزيد من مضادات الأكسدة.

والخوخ منخفض الدهون، غني بالبوتاسيوم وخالي من الكوليسترول والصوديوم، كما أنه محمل بالألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يحسن الشبع ويمكن أن يساهم في الهضم الجيد وصحة الأمعاء.

يعمل الخوخ جيدًا عند إقرانه بأي عدد من الأطعمة، حيث يمكن إضافتها إلى السلطات أو الزبادي. يمكن أن يضيف الخوخ أيضًا طعمًا حلوًا بشكل مدهش إلى الشاي أو العصائر.

قالت مايا فاديفيلو، الأستاذة المساعدة في قسم علوم التغذية والغذاء بجامعة رود آيلاند في الولايات المتحدة الأمريكية: "نحاول زيادة تبني الناس لأنماط غذائية صحية، وعندما تأكل الفاكهة في موسمها، تكون ألذ بكثير وتضيف تنوعًا إلى نظامك الغذائي."

قشر الخوخ مصدر الكثير من مضادات الأكسدة والألياف الموجودة في الخوخ ، ولكنه قد يحتوي أيضًا على مبيدات حشرية أكثر من لب الفاكهة كما هو الحال مع أي منتج ، من الجيد غسل الخوخ قبل تناوله.

يستمر الخوخ في النضج بعد قطفه. قد ينضج الخوخ القوي خلال يوم إلى ثلاثة أيام عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة ؛ يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوع في الثلاجة.