بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن أسرع علاج لالتهاب الحلق إليك مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية لالتهاب الحلق تساعد في تخفيف الانزعاج، والذي ينتج عن استجابة الجسم المناعية للعدوى الفيروسية أو البكتيرية، وذلك باستخدام مكونات بسيطة من مطبخك.

أسرع علاج لالتهاب الحلق بالغرغرة بالماء المالح

تعد إحدى الطرق الشائعة لتخفيف ألم الحلق هي الغرغرة بالماء المالح. يساعد الملح في تقليل التورم. يُمزج كوب واحد من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من الملح ويقلب حتى يذوب. تغرغر بفم من هذا الخليط لمدة 30 ثانية، مرة كل ساعة.

أسرع علاج لالتهاب الحلق بالغرغرة بشاي المريمية

تعتبر المريمية عشباً رائعاً يستخدم في الطهي، ولكن له أيضاً خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم للمساعدة في تهدئة التهاب الحلق فقط اخلطي ملعقة صغيرة من العشب في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ثم صفيه وتغرغري.

أسرع علاج لالتهاب الحلق بتناول ماء الليمون

لا يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة فحسب، بل إنه يزيد من كمية اللعاب للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتهدئة التهاب الحلق.

للحصول على حكة في الحلق بشكل خاص، تناول ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز تليها مباشرة ملعقة كبيرة من العسل قبل النوم مباشرة. هذا عادة ما يهدئ حلقك حتى الصباح.

أسرع علاج لالتهاب الحلق بـ خل التفاح مع العسل

يستخدم خل التفاح في علاجات الطب الشعبي لعدة قرون. يحتوي على حمض الخليك، الذي له خصائص مضادة للجراثيم. للمساعدة في تخفيف آلام الحلق، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ.

أسرع علاج لالتهاب الحلق بشاي الزنجبيل

ثبت أن الزنجبيل يخفف الالتهاب، مما يساعد على تهدئة التهاب الحلق. هناك أيضاً دراسات تظهر أن الزنجبيل له قوى مضادة للبكتيريا. يمكنك شراء شاي الزنجبيل أو صنع الشاي الخاص بك مع الزنجبيل الطازج.

اغلي 4 أكواب من الماء في قدر. أطفئي النار وأضيفي ملعقة كبيرة من جذر الزنجبيل المبشور، وغطيه لمدة 10 دقائق. أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون. اشربيه دافئاً أو بارداً.

أسرع علاج لالتهاب الحلق بكوكتيل الفجل

اصنعي شراباً من ملعقة كبيرة من الفجل الحار وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون وامزجي كوباً من الماء الدافئ وتناوليه ببطء.

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