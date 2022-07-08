تجربتي في التخلص من الارداف والفخوذ

بيروت - نادين محمد - اكتسبت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الحجر المنزلي نتيجة انتشار وباء كوفيد 19 عدة كيلوغرامات من الوزن. ولأني أمتلك قواماً، يعرف بقوام الكمثرى، تجمعت هذه الكيلوغرامات كدهون في منطقتي الأرداف والفخوذ، ما سبب لي الكثير من الانزعاج، ليس فقط لجهة المظهر، وإنما أيضاً لثقل في الحركة، فقررت التخلص من هذه الزيادة في الأرداف والأفخاذ، وذلك من خلال نظام متكامل، يرتكز على بعض التمارين الرياضية، أهمها المشي، نظام غذائي صحي ومتوازن، وبعض الوصفات، منها كمشروبات وأخرى طبيعية تطبق موضعياً....

هذه هي خلاصة تجربتي في التخلص من الأرداف والفخوذ، أما التفاصيل، كالآتي:

الرياضة للتخلص من الأرداف والفخوذ



المشي كان أكثر الرياضات التي شددت على ممارستها، حتى في حديقة منزلي، حيث لم يتسنَّ لي الكثير الخروج من البيت. فالسير لمدة ½ ساعة يومياً كان واجباً محبباً لي، أستمع خلال ممارسته إلى الموسيقى، حتى أني في كثير من الوقت، كنت أتخطى هذه المدة.

إلى المشي، تمرين القرفصاء أو ما يعرف بالسكوات Squat، كان أيضاً من التمارين المهمة التي أحدثت فرقاً شاسعاً بين ما كانت عليه الأرداف والفخوذ من قبل وكيف أصبحت، إذ يركز هذا التمرين على هاتين المنطقتين من الجسم، ويتم تنفيذه كالتالي:

• يتم ترك مسافة بين الرجلين بعرض الكتفين، ويبقى على الذراعين للأمام بشكل مستقيم لتحقيق التوازن.

• بعد ذلك، يتم خفض الجسم ببطء نحو الأرض، وكأني أود الجلوس على كرسي إلى أن تصبح زاوية الركبتين 90 درجة، مع ضرورة منع انحناء الركبتين إلى الداخل ومن ثم الوقوف ببطء.

• أقوم بتكرار هذا التمرين لمدة 10 دقائق.

يضاف إلى ذلك، عمدت إلى التوقف عن استخدام المصاعد الكهربائية واستبدلتها بصعود الدرج. في بادىء الأمر، وجدت صعوبة في الاعتياد على ذلك، حتى أصبح أمراً تلقائياً بالنسبة لي.

الغذاء للتخلص من الأرداف والفخوذ



نأتي إلى النظام الغذائي الذي اتبعته! هو في الحقيقة مرن للغاية، أشبه بأسلوب حياة ويبتعد تماماً عن الحميات الغذائية القاسية، فعندما يقترن تغيير العادات الغذائية اليومية مع التمارين الرياضية، فذلك يساهم إلى حدٍّ كبير في حرق المزيد من السعرات الحرارية وحرق الدهون، فالأمر لا يحتاج إلى نظام صارم...

• البداية، الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، فزجاجة المياه رفيقتي الدائمة، حتى بعد خسارتي للوزن والتخلص من الأرداف والفخوذ. عادة صحية لا يجب أن تغفل عنها أي امرأة، فالمياه تحافظ على رطوبة الجسم، تطهره من السموم وترفع من معدلات الأيض.

• التخفيف من تناول السكر والحلويات، كذلك من النشويات والكربوهيدرات المكررة، كالأرز، المعجنات، الخبز...

• الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.

• استهلاك إضافي للحبوب الكاملة، كخبز القمح، البرغل، الشوفان....، فهي أطعمة غنية بالألياف، تمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة، ما يساعد في التخفيف من الأطعمة المتناولة، وبالتالي من السعرات الحرارية الزائدة.

• البروتين الخالي من الدهون، كالعدس، البيض، اللحم البقري، الدجاج، الأسماك...

• تناول الدهون الصحية باعتدال، كالأفوكادو، زيت الزيتون، المكسرات.

• التخفيف من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والقليلة العناصر الغذئية.

وصفات للتخلص من الأرداف والفخوذ



أنواع المشروبات التي تساعد على حرق الدهون كثيرة، خاصة في المناطق التي يصعب فيها التخلص من هذه الشحوم، كالأراداف والأفخاذ. أحد هذه المشروبات، مشروب الزنجبيل ويحتاج لتحضيره:

• ½ جذر من الزنجبيل الطازج.



• ليتر من الماء.

الطريقة

• يقطع الزنجبيل إلى شرائح، ثم توضع في الماء على النار لمدة ¼ ساعة.

• يترك جانباً حتى يبرد، ثم يصفى ويتم تناول كوب منه قبل أو بعد الوجبات.

• يمكن تحليته بملعقة من العسل.

كذلك هناك مشروب آخر لا يقل فعالية عن الزنجبيل في التخلص من الأرداف والفخوذ، وهو مشروب المريمية الذي يحتاج إعداده إلى:

• ملعقة كبيرة من المريمية.

• ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الطازج أو المجفف.

• ½ ملعقة من أزهار البابونج.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان، ثم تضاف المريمية، إكليل الجبل وأزهار البابونج.

• يترك حتى يغلي لمدة ¼ ساعة، ثم يتم تناوله يومياً على الريق.

أما الوصفات التي يمكن أن تساعد في التخلص من الأرداف والفخوذ وتطبق موضعياً، وصفة القهوة وزيت الزيتون:

• يمزج ½ كوب من القحوة المطحونة أو ما يعرف بالبن مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

• أقوم بتوزيع الخليط على الأرداف والأفخاذ، ثم ألف المنطقتين بالـ Cling Film لمدة ¼ ساعة قبل الاستحمام بالماء الفاتر.

• واظبت على اتباع هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلاصة تجربتي في التخلص من الفخوذ والأرداف تتمثل بنصيحة مهمة، خسارة الوزن لا تتم بين ليلة وضحاها، فالأمر ليس بعصا سحرية تحركينها، فتفقدين ما ترغبين من وزنك الزائد، فالحميات القاسية مضرة، قد تفيد بشكل مؤقت، فهي أشبه بمخدر، ولكن عندما تعودين إلى أسلوب حياتكِ قبلها، ستكتسبين وزناً يفوق ما كنت عليه.

تخلصي من وزنك الزائد ومن الدهون المتراكمة، سواء كانت في البطن، الأرداف، الأفخاذ أو غيرها من المناطق التي عادة ما تتراكم فيها، بأسلوب حياة طويل الأمد، يعتمد على التمارين الرياضية والأنظمة الغذائية الصحية، ففي نهاية المطاف ستحصلين على النتيجة التي ترغبين بها وبطريقة لن تضر بصحة بجسمك.

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