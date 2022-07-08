شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاتى من قلة النوم.. ابتعد عن تناول 5 أدوية ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت تعانى من قلة النوم بدون أسباب، فيجب أن تفكر فى الأدوية التى تتناولها يوميا، فربما تكون السبب الرئيسى لاستيقاظك ليلا، فيمكن أن تكون معرفة الوقت من اليوم لتناول الأدوية أمرًا أساسيًا للحصول على نوم جيد ليلاً ،وكشف خبراء الصحة عن الأشخاص الذين يجب تجنب تناولهم للأدوية في الليل، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- أدوية الاكتئاب:

قال الدكتور رامانديب سيدو ، متخصص فى جراحة الأوعية الدموية ، إن مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية ، تسبب مشاكل في النوم لدى حوالي 10 إلى 20 بالمائة من المستخدمين.

2 - حاصرات ألفا:

حاصرات ألفا توصف لحالات مختلفة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم - تساعد هذه الأدوية في الحفاظ على الشرايين الدموية المفتوحة أثناء إرخاء عضلات معينة، ترتبط حاصرات ألفا بنوم حركة العين السريعة (REM) ، مرحلة النوم حيث يحلم الناس ، والتخدير أثناء النهار. يكون لدى كبار السن نسبة أقل بكثير من نوم حركة العين السريعة ، وأولئك الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من نوم حركة العين السريعة قد يعانون من مشاكل في الذاكرة ".

3 - الستيرويدات القشرية:

يتم علاج التهاب الأوعية الدموية والعضلات بالكورتيكوستيرويدا، كثيرًا ما يتساءل الناس عن سبب بقاء الأدوية المضادة للالتهابات مستيقظين والغدد الكظرية ،هي السبب تؤدي الكورتيكوستيرويدات إلى إحداث فوضى في جميع الأنظمة التي تسمح لك بالاسترخاء والنوم ، وتنتج الأرق . "

4 - المسهلات:

قالت ليزا ريتشاردز، أخصائية التغذية ، إن الملينات هي أدوية تُستخدم لعلاج الإمساك فهي تتسبب في تحفيز الأمعاء ، ويمكن أن يكون هذا النوع من الأدوية مثيرًا للجدل في عالم الصحة والتغذية ، يجب تجنب المسهلات قبل النوم لمنع الانقطاعات المتكررة للنوم بسبب حركات الأمعاء.

5 - المكملات المحفزة:

يمكن أن تكون المكملات إضافة ممتازة إلى النظام الصحي لمعظم الأشخاص ومع ذلك ، هناك ما يجب فعله وما يجب تجنبه وتشمل هذه الأمور المحظورة تناول بعض المكملات الغذائية مع الآخرين أو بعض الأدوية جنبًا إلى جنب مع تناول مكملات محفزة محتملة قبل النوم، أشواغاندا هي واحدة من هذه المكملات ، وعادة ما يتم تناولها لتقليل القلق والتوتر عن طريق خفض مستويات الكورتيزول ، وخاصة تلك المرتفعة بسبب الإجهاد المستمر وغير المنضبط. كما أن لها تأثير محفز يمكن أن يقطع أو يمنع النوم إذا تم تناوله أيضًا قرب موعد النوم.