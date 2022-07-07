شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اتباع نظام غذائي نباتي يقلل التهاب المفاصل الروماتويدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، فقد تعاني من آلام المفاصل وتيبسها، والتعب والضعف يمكن أن يزيد التهاب المفاصل الروماتويدي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري إلى جانب الأدوية ، تشير دراسة جديدة إلى أنه قد يكون هناك نظام غذائي واحد جيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي هو النظام الغذائي النباتي، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

في دراسة صغيرة أجريت على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، ارتبط تناول نظام غذائي نباتي لمدة أربعة أشهر بانخفاض بنسبة 53٪ في مستويات الألم والالتهابات مقارنة ببروتوكول الدواء الوهمي ، وفقًا للنتائج المنشورة في المجلة الأمريكية لطب لايف ستايل .

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية ، هناك أكثر من 100 حالة من أمراض المناعة الذاتية ، وهو نوع من الأمراض حيث يخلط جهاز المناعة الخاص بك بين خلاياك وخلايا غريبة ويثير استجابة مناعية لمهاجمتها، في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي ، تبدأ الخلايا المناعية في مهاجمة الخلايا السليمة بالقرب من المفاصل، مسببة الالتهاب والألم الشديد والتورم المصاحب لها.

ما وجدته دراسة النظام الغذائي لالتهاب المفاصل الروماتويدي

قام الباحثون بتجميع مجموعة من 44 مشاركًا ، تم تشخيصهم جميعًا مسبقًا بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، قاموا بشكل عشوائي بتعيين نصف المجموعة لاتباع نظام غذائي نباتي لمدة 16 أسبوعًا تم تقسيم هذا البروتوكول إلى ثلاث مراحل:

الأسابيع 1 إلى 4 : نظام غذائي نباتي لا يحتوي على اللحوم أو المأكولات البحرية أو منتجات الألبان أو البيض.

الأسابيع من 5 إلى 7 : نظام غذائي للتخلص من الحبوب لا يحتوي على الغلوتين ، وفول الصويا ، والبطاطا البيضاء / الحلوة ، والشوكولاتة ، والحمضيات ، والمكسرات ، والفول السوداني ، والبصل ، والذرة ، والطماطم ، والتفاح ، والموز ، والكرفس ، والفلفل ، والقهوة ، ، وسكر المائدة . (استمروا أيضًا في اتباع نظام غذائي نباتي).

الأسابيع 7 إلى 16: إعادة إدخال تدريجي للأطعمة التي تم استبعادها. إذا زاد أي من هذه الأطعمة من آلام المفاصل أو تورمها ، فقد تمت إزالتها مرة أخرى.

خلال التجربة ، اشترى أخصائيو الحميات النباتية وأعدوا طعامهم بناءً على تعليمات من فريق البحث وشاركوا في جلسات استشارية جماعية للمساعدة في تسهيل التخطيط للوجبات. لم يتم إعطاؤهم أي قيود من السعرات الحرارية وتم توجيههم بتناول مكمل فيتامين ب 12، كانت الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة والعدس والفاصوليا بكميات كبيرة بين المشاركين في "النظام الغذائي" - على غرار ما ستجده في خطة الوجبات النباتية للمبتدئين.

نظرًا لأن التهاب المفاصل الروماتويدي مرتبط جدًا بالالتهاب ، فإن أفضل الأنظمة الغذائية الموصى بها لعلاج التهاب المفاصل هي النظام الغذائي المضاد للالتهابات ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي ، لا يمكن لأي منهما أن "يعالج" التهاب المفاصل الروماتويدي ، لكن كلاهما يشتمل على الكثير من الدهون الصحية المهدئة للالتهابات والفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة الغنية بالألياف ، ويحد من اللحوم الحمراء المسببة للالتهابات والأطعمة المصنعة والحبوب المكررة والسكر الزائد.

في حين أن التدخلات الطبية الفعالة متاحة وتشكل جزءًا مهمًا من أي خطة علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن أن تؤدي التمارين منخفضة التأثير المنتظمة أيضًا إلى زيادة قوة العضلات حول المفاصل وتحسين الحركة.