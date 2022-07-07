صحة ورشاقة

هيئة الدواء تكشف الحالات الواجب فيها وقف استخدام لاصقة الظهر

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القاهرة - سامية سيد -  

1- حدوث تهيج شديد في الجلد بعد استخدام اللصقة

إذا استمر الألم لأكثر من 7 أيام

 

2- اختفاء الألم ثم تكراره مرة أخرى في غضون أيام قليلة

 

وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر بطريقة صحيحة، حيث تتضمن الخطوات : 

 

- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.

-يُنزع الغلاف الخارجى للصقة.

-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.

-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.

-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.

- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.

 

 


لاصقه الظهر

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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