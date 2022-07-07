شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من ارتفاع درجات الحرارة في عيد الأضحي ..نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحي، قد تزداد فرص الإصابة بالجفاف والشعور بالدوخة والهبوط، والشعور بالحر الشديد في الجسم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " health" العديد من النصائح المهمة عند ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:

-الإكثار من تناول الماء، لأنها تعمل على ترطيب الجسم، وتساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإصابة بالجفاف.

-الإكثار من تناول الفواكه يعد من أهم النصائح، لأنها تعطيك القوة والنشاط والحيوية على مدار اليوم، كما أنها تساهم بشكل كبير فى ترطيب الجسم، والحد من التعرض للإصابة بالجفاف، ولذا يمكنك تناول ثمرة من الفواكه يوميا بعد وجبة الإفطار.

-الخضراوات تعد من النصائح الهامة لأنها تحتوي على نسبة جيدة من الماء، والألياف الغذائية المهمة للجسم، ولذا لا تستغني عن تناولك له عن طريق تناول طبق يومي من السلطة الخضراء.

-تناول الزبادي يعد من النصائح الجيدة في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، لأنه يساعد على ترطيب الجسم.

-ابتعد عن تناول الأطعمة المقلية، والمسبكة، لأنها عالية السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها تزيد من شعورك بالعطش، والكسل والخمول، ولا تقدم لك الترطيب الذي يحتاجه الجسم.