شكرا لقرائتكم خبر عن من الأملاح إلى اللحوم المصنعة.. أطعمة مضرة لمريض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من قصور في القلب ، فإن إجراء بعض التعديلات البسيطة على نظامك الغذائي يمكن أن يحسن نوعية حياتك ويعزز صحتك، ولكن يجب على مريض القلب الابتعاد عن بعض العادات السيئة والأكلات التى تؤثر على صحته وحسب ما ذكره موقع pennmedicine فإن أبرز الاطعمة السيئة لمريض القلب هى:





الملحيمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الملح (الصوديوم) إلى احتباس السوائل في الأشخاص الأكثر صحة، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من قصور القلب ، يمكن أن يتسبب الصوديوم الزائد في حدوث مضاعفات خطيرة، و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى تفاقم قصور القلب الحالي.

علاوة على ذلك ، عادةً ما تكون الأنظمة الغذائية عالية الصوديوم غنية بالدهون والسعرات الحرارية أيضًا ، مما قد يساهم في الإصابة بالسمنة ومضاعفاتها.

حبوب عالية المعالجةتم تجريد الحبوب عالية المعالجة ، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء والعديد من حبوب الإفطار المحلاة بالسكر ، من الألياف و هذا يمثل مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب لأنه غالبًا ما يتواجد مع حالات مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول في الدم .

بدلًا من الحبوب المصنعة ، ابحث عن الحبوب الكاملة مثل الفواكه والخضراوات ، فهي غنية بالمغذيات ومصادر ممتازة للألياف.

اللحوم المصنعةتجنب اللحوم المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، و تمثل البرجر وشرائح اللحم ، حتى لو لم تكن معتادة ، فهي تحتوي على نسبة عالية من أنواع الدهون التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد الشرايين.