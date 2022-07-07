رجيم عيد الأضحى لانقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - هل لازلت تبحثين عن الرشاقة وتريدين الحفاظ على رشاقتك طوال ايام عيد الأضحى، يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي:

يساعد النظام الغذائي التالي، على إنقاص الوزن وتناول ما تشتهين..

إليك خطة رجيم العيد:

شاهدي ايضا :

الإفطار..

توست سن + شريحة جبن قريش.

(12 ظهراً):

كوب من ديتوكس التفاح بالزنجبيل.

الغداء (2 – 4 م):

اليوم الأول: سلاطة + شريحتين من اللحم المشوي + رغيف سن.

اليوم الثاني: سلاطة خضراء + صدر دجاجة مشوي + فنجان من المكرونة.

اليوم الثالث: سلاطة + طبق خضار سوتيه + قطعة لحم مسلوق.

اليوم الرابع: سلاطة + طاجن تورلي باللحم المفروم، أو قطعة صغيرة من الرقاق.

اليوم الخامس والساس والسابع الغداء.. طبق سلاطة خضراء + طبق خضار سوتيه.

اقرئي ايضا : لا تخافي على رشاقتك.. أطعمة تناوليها في وقت متأخر في عيد الأضحى "للعيد"

العشاء (6-9 مساء):

(1 يوم) قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة + 2 شريحة خيار.

(3 يوم) بيضه مسلوقة + 1 توست.

(3 يوم) شريحة نستو لايت + 1 توست.

بين الوجبات، عليك تناول كوب من القرفة بالزنجبيل لرشاقتك لحرق أسرع.

يمكن أن يساعدك ذلك النظام الغذائي على التخلص من وزنك خلال عيد الأضحى، ويفضل ممارسة الرياضة بجانبه، على الأقل رياضة المشي ساعة يومياً.