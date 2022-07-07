شكرا لقرائتكم خبر عن المخدرات التخليقية تسبب الهلوسة وتليف خلايا المخ والانفصال عن الواقع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ " الفيس بوك " انفو جراف عن المخدرات التخليقية وأضرارها على الصحة النفسية وكذلك أضرارها على الصحة الجسدية تحت عنوان " اعرف الحقيقة .. إنقذ حياة".

وتسبب المخدرات التخليقية " الشابو، الشادو ، أيس ، اسبيد ، كريستال ميث " العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية منها " الهلوسة والهذيان ، الانفصال عن الواقع ، الشعور بالاحتضار " الموت " ،كما تسبب تليف خلايا المخ وتليف الكبد والفشل الكلوى وسكته دماغية وضعف المناعة.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث إن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023” كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.