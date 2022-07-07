صحة ورشاقة

كيف تضمن بيئة عمل صحية لنفسك وللآخرين؟ الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عن اشتراطات البيئة الصحية في العمل والتى جاءت كالتالى:

 

الخطوة الأولى: الحرص على الحصول على لقاح وتشجيع الآخرين في الحصول عليه 

 

الخطوة الثانية: الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لعدوى كورونا 

 

الخطوة الثالثة: الحرص علي الحصول علي الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا 

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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