شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من متلازمة التعب المزمن؟ اعرف أسبابها وأعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل كنت تشعر بالخمول لفترة طويلة دون أن تتمكن من الإجابة عن السبب؟ ربما حان الوقت للتعرف على متلازمة التعب المزمن (CFS) والذهاب للتشخيص والعلاج المناسبين لتشعر بتحسن، تُعرَّف متلازمة التعب المزمن على أنها اضطراب معقد يتميز بالشعور بالتعب المستمر لأكثر من 6 أشهر بمجرد استبعاد الحالات الطبية الأخرى التي تسبب الإرهاق، ويسمى أيضًا بالتهاب الدماغ والنخاع النخاعي يزداد هذا التعب سوءًا عند ممارسة الرياضة أوالمجهود ، لكنه لا يتحسن بالراحة أو النوم، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هي أعراض متلازمة التعب المزمن؟

تذكر أن هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر وحتى في نفس المريض فهي تختلف من يوم لآخر. بعض الأيام أفضل من الأخرى والبعض الآخر أسوأ.

الأعراض الشائعة لـ CFS هي التعب والإجهاد البدني أو العقلي وصعوبة النوم وعدم الشعور بالانتعاش أو النشاط حتى عند الاستيقاظ ومشاكل الذاكرة وتعفير الدماغ والصداع والتهاب الحلق وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة و آلام المفاصل، هناك صعوبات في التركيز ودوخة أثناء الاستلقاء أو الجلوس.

تذكر أيضًا أن الأمراض التي تسبب أعراضًا مشابهة مثل فقر الدم والسكري وأمراض الغدة الدرقية يستبعدها الطبيب قبل تصنيفك على أنها متلازمة التعب المزمن، قد تتعايش بعض الأمراض مثل الألم العضلي الليفي ومتلازمة القولون العصبي والاكتئاب واضطرابات النوم مع متلازمة التعب المزمن.

ما هي العوامل التي يمكن أن تكون محفزات محتملة؟

قد تؤدي العدوى الفيروسية والضغوط النفسية والمشكلات المناعية والتشوهات الهرمونية مثل تلك التي تصيب الغدة الكظرية والغدة النخامية إلى حدوث هذا الاضطراب ومع ذلك ، لا تزال أهميتها غير واضحة.

من هم الناس المعرضين للخطر؟

قد تكون النساء معرضات للخطر ، أكثر من الرجال والأشخاص في منتصف العمر في الفئة العمرية 40-60 أو الشباب والمراهقين

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متى يجب عليك زيارة الطبيب ؟

إذا استمرت الأعراض لأكثر من 6 أشهر وبدأت في التأثير على نمط حياتك ، مما تسبب في التغيب عن العمل أو الاكتئاب أو العزلة الاجتماعية ، فيرجى مقابلة الطبيب، يمكن بالتأكيد تخفيف الأعراض بالتدخلات مثل تعديلات نمط الحياة وبعض الأدوية جنبًا إلى جنب مع الاستشارة.

ما هو علاج متلازمة التعب المزمن؟

تتم معالجة الأعراض الأكثر إعاقة أولاً على سبيل المثال ، إذا كانت الأعراض الرئيسية هي الاكتئاب ، فيمكن إعطاء مضادات اكتئاب خفيفة، إذا كان هناك صداع أو آلام في العظام والمفاصل ، فقد تكون هناك حاجة إلى مسكنات خفيفة.