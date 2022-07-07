بيروت - نادين محمد - فوائد وأضرار الزبادي اليوناني عديدة فهو غني بالبروتين ويوفر الفيتامينات والمعادن ومهم للحفاظ على ضغط الدم ومقاومة الصوديوم، كما أنه يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على انتظام ضربات القلب ومساعدة عضلاتك على الانقباض.

فوائد وأضرار الزبادي اليوناني

يعتبر الزبادي اليوناني أيضاً مصدراً ممتازاً لفيتامين ب 12، مما يساعد على منع فقر الدم ويحافظ على صحة خلايا الدم والأعصاب بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر الزبادي اليوناني فوائد صحية مثل:

تحسين صحة العظام

يوفر الزبادي اليوناني كمية كبيرة من الكالسيوم، وهو أمر مهم لصحة العظام. ويعد الكالسيوم هو أكثر المعادن شيوعاً في جسمك ويتواجد معظمه في الهيكل العظمي. يساعد الحصول على كمية كافية من الكالسيوم في الوقاية من هشاشة العظام عن طريق الحفاظ على كثافة عظامك، وجعلها أقل عرضة للكسر.

فوائد وأضرار الزبادي وصحة الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول الزبادي اليوناني إلى تحسين قدرة الجهاز الهضمي على التعامل مع مجموعة متنوعة من الأطعمة، وقد يساعد أيضاً في تنظيم حركات الأمعاء.

الزبادي وصحة القلب

تم ربط الزبادي اليوناني بخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يؤدي الكوليسترول والدهون الثلاثية إلى تصلب الشرايين أو انسدادها بمرور الوقت، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين. من خلال التحكم في نسبة الكوليسترول، وقد يساعدك الزبادي اليوناني على تجنب أمراض القلب أو إبطاء تقدمها.

تقليل خطر الإصابة بـ مرض السكري

قد يساعد تناول الزبادي اليوناني في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أيضاً. أظهر تحليل حديث لإحدى عشرة دراسة أن تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة تصل إلى 14٪. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم سبب حدوث ذلك، ولكن الأدلة الكامنة وراء الاتصال واعدة.

قلة الشهية والجوع

الزبادي اليوناني غني بالبروتين، لذلك قد يساعد الناس على الشعور بالشبع لفترة أطول، وجد أن زيادة البروتين الغذائي يؤدي إلى استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية بشكل عام، مما يساهم في زيادة فقدان الوزن.

خفض ضغط الدم

الزبادي اليوناني هو شكل من أشكال الحليب المخمر بروبيوتيك الذي قد يخفض ضغط الدم، وقد وجدت الدراسات أن تناول اللبن الزبادي بروبيوتيك لا يؤثر على ضغط الدم ومخاطر القلب والأوعية الدموية الأخرى.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

قد يقلل الزبادي اليوناني من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي حالة تؤثر على كيفية معالجة الجسم لسكر الدم.

ربط الباحثون تناول المزيد من الزبادي، على الرغم من عدم وجود منتجات ألبان أخرى، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

فوائد وأضرار الزبادي

بعيداً عن فوائد الزبادي فهو يسبب الالتهابات عند بعض الأشخاص الذين يعانون من تعثر هضم اللاكتوز، وخلل في إفراز الهرمونات بسبب وجود بروتين الكازين، وهو بروتين متواجد في الألبان، وقد يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الغلوتين من أمراض مناعة ذاتية، وقد يسبب زيادة في الوزن.

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