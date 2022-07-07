بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من القولون العصبي والذي يعاني منه الكثيرون خاصة على مائدة عيد الأضحى يمكن التخلص من أعراضه المزعجة في العيد بدون أدوية بعلاجات سريعة من مطبخك تساعد في علاج القولون العصبي بدون أدوية بإجراء بعض التغييرات البسيطة لتخفيف متلازمة القولون العصبي. على الرغم من أن جسمك قد لا يستجيب على الفور لهذه التغييرات، فإن هدفك هو إيجاد حلول طويلة الأمد، وليست مؤقتة:

علاج القولون العصبي بدون أدوية بتناول الألياف.

عندما تكونين مصابة بمتلازمة القولون العصبي، يمكن أن تكون الألياف تساعد في تقليل الإمساك وعلاج تفاقم الغازات والتقلصات، وتعد أفضل طريقة هي زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي ببطء على مدى أسابيع. من أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الألياف الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات.

إذا ظلت العلامات والأعراض لديك كما هي أو أسوأ، أخبري طبيبك. قد ترغبين أيضاً في التحدث إلى اختصاصي تغذية، فبعض الأشخاص يفضلون الحد من الألياف الغذائية، وبدلاً من ذلك تناولي مكملات الألياف التي تسبب الغازات والانتفاخ بشكل أقل.

علاج القولون العصبي بدون أدوية بتناول الماء

يعد الماء من أفضل العلاجات للقولون العصبي، وعليك التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية، ومنتجات الألبان والمحليات الخالية من السكر مثل السوربيتول أو المانيتول، فهي تحفز الأمعاء، ويمكن أن تجعل الإسهال أسوأ.



أطعمة توقفي عن تناولها

أطعمة عديدة عليك التوقف عن تناولها مثل الملفوف والقرنبيط، قد تكون الأطعمة الدهنية أيضاً مشكلة لبعض الأشخاص.

مضغ العلكة

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة إلى ابتلاع الهواء، مما يتسبب في زيادة الغازات؛ لذا يفضل التوقف عن مضغها إذا كنت تعانين من مشاكل القولون.

تناول الطعام في أوقات منتظمة

يجب عدم تفويت وجبات الطعام، وحاولي تناول الطعام في نفس الوقت تقريباً كل يوم؛ للمساعدة في تنظيم وظيفة الأمعاء. إذا كنت تعانين من الإسهال، فقد تجدين أن تناول وجبات صغيرة ومتكررة يجعلك تشعرين بتحسن. ولكن إذا كنت مصابة بالإمساك، فإن تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالألياف قد يساعد في نقل الطعام عبر الأمعاء.



لا تغفلي منتجات الألبان

إذا كنت تعانين من عدم تحمل اللاكتوز، فحاولي استبدال اللبن بالزبادي. قد يساعد أيضاً استهلاك كميات صغيرة من منتجات الألبان أو دمجها مع أطعمة أخرى. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد نحتاج إلى التوقف عن تناول منتجات الألبان تماماً. إذا كان الأمر كذلك، فيجب التأكد من الحصول على ما يكفي من البروتين والكالسيوم وفيتامينات ب من مصادر أخرى.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين في تخفيف الاكتئاب والتوتر وتحفز الانقباضات الطبيعية لأمعائك، ويمكن أن تساعدك على الشعور بالراحة.



علاج القولون العصبي بدون أدوية بأدوية الإسهال

إذا جربت الأدوية المضادة للإسهال التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل إيموديوم أو كاوبكتات، فاستخدمي أقل جرعة تساعد. قد يكون إيموديوم مفيداً إذا تم تناوله قبل تناول الطعام بـ20 إلى 30 دقيقة، خاصة إذا كنت تعلمين أن الأطعمة التي سنتناولها قد تسبب الإسهال، على المدى الطويل.

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