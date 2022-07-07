صحة ورشاقة

فوائد الخميرة الغذائية لـ صحتك وبشرتك

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القاهرة - سامية سيد - الخميرة الغذائية خالية من منتجات الألبان وعادة ما تكون خالية من الجلوتين، ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون مكملًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام ، وكذلك أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة، كما أنها منخفضة الدهون ولا تحتوي على سكر أو صويا.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الخميرة الغذائية هى:

فوائد الخميرة
  - زيادة الطاقةتساعد الخميرة الغذائية على تعزيز صحة ونشاط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية . -دعم جهاز المناعةيمكنها دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب الناتج عن العدوى البكتيرية.  -تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافرتشير بعض الأبحاث إلى أن الخميرة الغذائية يمكن أن تحارب تقصف الأظافر وتساقط الشعر، و قد يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب وتحسين مشاكل الجلد الشائعة الأخرى ، خاصة في مرحلة المراهقة. -دعم الحمل الصحييمكن أن تدعم الخميرة الغذائية أيضًا الحمل الصحي. توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة جميع النساء اللواتي يخططن للحمل بتناول 400-800 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا لمنع التشوهات الخلقية ودعم نمو الجنين.

غالبًا ما يقوم المصنعون بتحصين الخميرة الغذائية بحمض الفوليك ، مما يجعله مكملًا مفيدًا للنساء الحوامل.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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