شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخميرة الغذائية لـ صحتك وبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخميرة الغذائية خالية من منتجات الألبان وعادة ما تكون خالية من الجلوتين، ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون مكملًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام ، وكذلك أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة، كما أنها منخفضة الدهون ولا تحتوي على سكر أو صويا.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الخميرة الغذائية هى: فوائد الخميرة

- زيادة الطاقةتساعد الخميرة الغذائية على تعزيز صحة ونشاط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية . -دعم جهاز المناعةيمكنها دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب الناتج عن العدوى البكتيرية. -تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافرتشير بعض الأبحاث إلى أن الخميرة الغذائية يمكن أن تحارب تقصف الأظافر وتساقط الشعر، و قد يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب وتحسين مشاكل الجلد الشائعة الأخرى ، خاصة في مرحلة المراهقة. -دعم الحمل الصحييمكن أن تدعم الخميرة الغذائية أيضًا الحمل الصحي. توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة جميع النساء اللواتي يخططن للحمل بتناول 400-800 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا لمنع التشوهات الخلقية ودعم نمو الجنين. فوائد الخميرة- زيادة الطاقةتساعد الخميرة الغذائية على تعزيز صحة ونشاط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية . -دعم جهاز المناعةيمكنها دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب الناتج عن العدوى البكتيرية. -تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافرتشير بعض الأبحاث إلى أن الخميرة الغذائية يمكن أن تحارب تقصف الأظافر وتساقط الشعر، و قد يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب وتحسين مشاكل الجلد الشائعة الأخرى ، خاصة في مرحلة المراهقة. -دعم الحمل الصحييمكن أن تدعم الخميرة الغذائية أيضًا الحمل الصحي. توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة جميع النساء اللواتي يخططن للحمل بتناول 400-800 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا لمنع التشوهات الخلقية ودعم نمو الجنين.

غالبًا ما يقوم المصنعون بتحصين الخميرة الغذائية بحمض الفوليك ، مما يجعله مكملًا مفيدًا للنساء الحوامل.