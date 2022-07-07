شكرا لقرائتكم خبر عن جربى الصنوبر واجنى فوائده.. هيقلل التوتر ويعدل المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بذور الصنوبر من أفضل أنواع البذور المحملة بالعديد من الفوائد الصحية، فهى تعمل على تهدئة الجسم وتحسين النوم والذاكرة وإبطاء الشيخوخة ، وأكدت الأبحاث الحديثة أن تناول البذور يساعد على إنقاص الوزن عن طريق كبح الشهية، والشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، والتي بدورها ستبعدك عن تناول الطعام غير المرغوب فيه، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية للصنوبر، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

الفوائد الصحية لبذور الصنوبر:

1- تساعد حبوب الصنوبر في الحفاظ على صحة الجسم الهرمونية لأنها غنية بالزنك، يساعد الزنك في الشفاء ويحفز نشاط حوالي 100 إنزيم في الجسم.

2 - أنها مصدر غني بالمغنيسيوم ، يُعرف المغنيسيوم أيضًا باسم "المعادن المزاجية" يساعد في تقليل القلق والتوتر والاكتئاب، تعمل هذه المكسرات الحيوية على تهدئة الجسم وتحسين نومك وذاكرتك، لذا ضع القليل في حقيبتك لتناول وجبة خفيفة سريعة مليئة بالصحة.

3- غني بالحديد، تساعد حبوب الصنوبر جسمك على نقل الأكسجين وتخزينه علاوة على ذلك ، فهي رائعة لصحة الدماغ أيضًا، تحميصها فكرة جيدة لأن ذلك سيقلل من تأثير مثبطات الحديد.

4تساعد الدهون غير المشبعة الموجودة في الصنوبر على زيادة حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك ، عند تناولها كجزء من الوجبة ، يمكن أن تقلل من المؤشر العام لنسبة السكر في الدم، وهذا جيد لمرضى السكر

5- الصنوبر مفيد لأخصائيي الحميات تساعد حفنة من هذه البذور في إدارة الوزن، يحفز حمض بينولينيك الموجود في حبوب الصنوبر الأمعاء لإنتاج هرمون معين يرسل إشارات للدماغ لإيقاف "وضع الجوع".

6-كونها غنية بالمغذيات ، فإن حبوب الصنوبر مليئة بالدهون الصحية والألياف الغذائية والستيرولات النباتية والأرجينين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحمي القلب.

7- يعمل المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في البذور على إبطاء الشيخوخة ، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا، نظرًا لأن حبوب الصنوبر غنية بفيتامين أ واللوتين ، فإن استهلاكها بانتظام سيساعد في تطوير رؤية حادة، اجعل هذه الأطعمة جزءًا من وجباتك الخفيفة اليومية لتجديد شباب بشرتك وشعرك ، فالأطعمة لها القدرة على الشفاء عندما تكون غير مغشوشة وتستخدم جيدًا.